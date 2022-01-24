俄國成人片女星、性感寫真女星安潔麗娜•庫茲涅佐娃（Angelina Kuznetsova）喜歡在自己的IG上分享自拍照，然而她與一位朋友在旅館房間的背面自拍，卻在最近引發了爭議， 照片是2人穿著火辣的內衣向外望，而窗外商看到一座歷史悠久的教堂。被批評對宗教的褻瀆。

Angelina Kuznetsova, a Russian pornstar and Instagram model, has fired up public indignation by posing naked with a friend against the background of a church outside their hotel room.https://t.co/7Q0FVXaIhy — Bryan MacDonald (@27khv) January 23, 2022

今日俄羅斯(RT)報導，，庫茲涅佐娃入住在凱撒琳堡 (也稱葉卡捷琳堡,Yekaterinburg)的RentHouse連鎖旅店，就在當地著名的大金口鐘樓 (Great Zlatoust Church)對面。這座歷史悠久的禮拜堂屬東正教，建於19世紀，然而在1930年代在蘇聯打擊東正教運動中被摧毀，直到蘇聯解體後才重建。

據媒體報導，庫茲涅佐娃有龐大的追蹤者，她常在旅店拍攝照片，換取旅店的減價住宿，但這次卻遇到反效果，當這些照片被發佈出去時，當地人和其他客人的反應非常憤怒。

RentHouse 的老闆德米特里•沙巴金（Dmitry Shabalkin）在IG上說：「我們收到了數百條客人的抱怨，痛罵宗教感情受到了傷害。我們立即向大家道歉，並表示她們已被列入黑名單。」

沙巴金證實，庫茲涅佐娃於12月18日至20日期入住，獲得50%的折扣，但他說自己對此事一無所知，將調查是誰同意的。

目前庫茲涅佐娃已把自己的IG帳號給隱藏。