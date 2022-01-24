納豆驚傳腦出血開刀 表舅侯友宜集氣：希望平安無事，加油！

藝人納豆（林郁智）24日爆出因出血性中風，送往國泰醫院緊急開刀搶救，但經紀人否認傳聞，表示納豆只是身體不舒服。對此，納豆的舅舅、新北市長侯友宜表示「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」。而發文沒多久，就逾2000則留言聲援，其中多位政治人物也留言「納豆，加油！」

侯友宜臉書

納豆本月初剛過41歲生日，今卻驚傳腦出血。經紀人對此表示，「沒事～早上身體不舒服！去做了例行性檢查！醫生建議休息，所以跟節目單位請假！人沒事～大家別緊張！謝謝大家的關心。」約晚上7點20分，納豆經紀人補充進度，表示：「因為疫情關係只有家屬能陪同，目前得知人在休息中，謝謝大家關心！」

侯友宜今(24日)晚間則透過臉書發文表示「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」。發文半小時，迅速湧入2千多則留言。嘉義市長黃敏惠也現身喊話「納豆，加油！」花蓮市長魏嘉賢也留言「納豆，加油！祝福早日康復」。國民黨立委林為洲也留言「納豆加油！」、國民黨立委廖婉汝也喊話「納豆加油！」。立委洪孟楷也喊話「納豆加油！集氣！願吉人自有天相」。新北市府副發言人蔡畹鎣也為納豆打氣「納豆加油！」