年終獎金最大獎就在這裡!今晚開獎的威力彩頭獎又槓龜，台灣彩券表示，頭獎已27連槓，預估下期銷售金額達1.25億元，頭獎累積上看6.2億元，若頭獎由一人獨得，即使扣除稅額，這筆年終獎金仍將非常可觀。

根據台灣彩券今晚公告，威力彩111000007期開獎獎號依大小排序分別為06、11、14、28、31、37，第二區開獎獎號為07。