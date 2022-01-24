年終最大紅包在這裡 威力彩下期頭獎上看6.2億元 23:092022/01/24 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年終最大紅包在這裡 威力彩下期頭獎上看6.2億元。（資料照/鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年終獎金最大獎就在這裡!今晚開獎的威力彩頭獎又槓龜，台灣彩券表示，頭獎已27連槓，預估下期銷售金額達1.25億元，頭獎累積上看6.2億元，若頭獎由一人獨得，即使扣除稅額，這筆年終獎金仍將非常可觀。 根據台灣彩券今晚公告，威力彩111000007期開獎獎號依大小排序分別為06、11、14、28、31、37，第二區開獎獎號為07。 過年前還有機會！威力彩連27槓 下期頭獎上看6.2億元 史上最誇張農產品採購 2億元鳳梨釋迦 國營事業被迫認購 #頭獎 #這裡 #威力彩 #2億元 #年終獎金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 業外收益入袋 鳳凰照發1個月年終獎金 13:482022/01/17 財經 在手訂單4～5個月 瀧澤科 今年營收戰新高 04:102022/01/22 證券．權證 高鐵年終獎金 首見縮水 1.8個月，低於平均兩個月慣例 04:102022/01/20 財經要聞 放大年終獎金 兩大壽險推薦必買保單 13:012022/01/18 財經 大陸航海王追隨長榮 中遠海控豪氣發30個月年終獎金 12:092022/01/21 財經 挑戰業界之最！煙波飯店集團年終獎金最高5個月 12:512022/01/18 財經 工程師醞釀「領完年終秒閃人」 網誠實：隔天提辭呈 13:432022/01/16 生活 公務員年終獎金22日發放 行政院調度907億給地方政府 12:442022/01/20 政治 綠粉嘆生活比2018年糟 郭正亮點出問題在這裡 19:432022/01/16 政治 台中神岡無尾巷2億元打通 居民出入不需再繞道 14:232022/01/20 寶島 1.64億大樂透2注頭獎竟是同一人！網揪2疑點喊：太假了 12:152022/01/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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