面臨無路可退的情況下，希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)奮力為自己而戰，經過5盤苦戰以4比6、6比4、4比6、6比3、6比4力克美國選手弗里茲(Taylor Fritz)，成功來到2022澳網男單8強。

盤數上曾陷入1比2落後的大會第4種子西西帕斯，在後面兩盤奮力提升戰力，透過出色的正拍及反手拍不斷攻擊，硬是打出了一場漂亮逆轉勝，賽後他說：「這場比賽我傾盡所有，我為自己奮戰的樣子驕傲，也很開心重要時刻自己能穩定發揮，打出令我感動的內容，整個球場氣氛沸騰，一切美好的不真實。」

西西帕斯全場擊出53個致勝球，希望能繼2019、2021年之後再闖澳網男單4強，甚至衝擊個人生涯首座大滿貫冠軍，下一輪要面對義大利選手辛納(Jannik Sinner)的挑戰，辛納24日在16強戰以7比6(3)、6比3、6比4擊退地主澳洲選手米瑙爾(Alex de Minaur)。

生涯5度打進四大賽男單8強的西西帕斯說：「我明白所有比賽都很艱辛，我不段提醒自己保持專注，努力不懈且毫不放棄，也需要多一點耐心，所有付出終會有回報，也很開心觀眾替我加油。」