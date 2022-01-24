納豆（林郁智）本月7日才過41歲生日，24日驚傳腦出血緊急住院開刀，納豆的舅舅新北市長侯友宜在關心外甥病情後，深夜也在臉書發文：「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」納豆經紀人恩恩則坦言看到侯市長貼文時也嚇到！

納豆經紀人恩恩表示：「看到市長貼文時我也嚇到！剛剛我有再跟媽媽（納豆媽）確認過，確認他沒事！ 侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心！現在也很晚了，大家早點休息！」