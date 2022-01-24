侯友宜為外甥納豆集氣！納豆媽曝愛兒最新狀況 22:582022/01/24 中時 林淑娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 納豆生病消息傳出後大家都為他集氣。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 納豆（林郁智）本月7日才過41歲生日，24日驚傳腦出血緊急住院開刀，納豆的舅舅新北市長侯友宜在關心外甥病情後，深夜也在臉書發文：「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」納豆經紀人恩恩則坦言看到侯市長貼文時也嚇到！ 納豆經紀人恩恩表示：「看到市長貼文時我也嚇到！剛剛我有再跟媽媽（納豆媽）確認過，確認他沒事！ 侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心！現在也很晚了，大家早點休息！」 #侯友宜 #納豆 也許您會感興趣 其他人正在看 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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