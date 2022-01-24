要讓年輕人敢生小孩 ，新北市議員金瑞龍籲盡速增加公托數量。為減輕父母育兒負擔，並提高生育率，新北市一直非常積極設立公共托育中心，就是希望年輕人可以無後顧之憂的放心生小孩。目前台灣少子化現象嚴重，自2020年以來，人口自然成長率已連續兩年呈現負成長，唯有實質幫助年輕人願意在萬物齊漲、薪水凍漲的環境下生育小孩，才有機會找回人口紅利。

新北市於板橋埔墘公共托育中心日前舉辦第95至101家公托聯合開幕儀式，此次聯合開幕儀式共有板橋埔墘、板橋南雅、新店寶高、三重興穀、新莊中正、五股新城和汐止橫科等7家公托中心，分別可收托30至65名0至2歲的嬰幼兒，總共可提供330位收托名額。

侯友宜說，他競選新北市長時提出公托倍增到120家的目標，目前已達成101家，剩下19家預計在今年底前完成。金瑞龍表示，在第三屆議會開議期間，已提案建請市府利用閒置空間增設公托中心，以減輕年輕人的負擔，讓年輕人敢生小孩，也能放心養。

新北市目前計有313家托嬰中心，公托101家（總收托量5227名），私托212家；另有居服托育中心13家，居家托育人員（保母）5437名。

金瑞龍說，目前新北公托數量已來到101家，侯市長承諾今年底要達成120家的目標，他本身是樂觀其成，但也要向侯市長喊話，希望明年可以衝到200家，讓家長可以大膽生、安心養。