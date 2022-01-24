前主播簡懿佳因甜美外貌被網友譽為「正妹主播」，後來除轉換跑道跨界主持外，還於前(2020)年嫁給擔任籃球教練的老公；事業愛情兩得意的簡懿佳，去(2021)年11月公布懷孕喜訊；她前(22)日分享一組「孕後期」美照，畫面中可見簡懿佳的臉蛋與身形都變得圓潤，比往日的纖瘦外型更添成熟美感，被所有粉絲稱讚為「最正孕婦」。

簡懿佳前(22)日分享一組「孕媽咪」照片，畫面中可見簡懿佳的臉蛋與身形都變得圓潤，她寫道：「終於進入孕後期啦～目前都還是很舒適的狀態，感謝女兒。只是到現在還沒有為女兒買東西，有點慚愧哈哈，有沒有什麼新生兒必買好物呢？歡迎前輩爸媽們推薦。」

她還形容自己的造型：「這件洋裝是不是被我圓圓肚子穿起來，變可愛了？(笑)」，網友看了大刷一排愛心讚道：「好漂亮的懿佳」、「好美的孕婦」、「恭喜」、「人漂亮，真的穿什麼都好看」、「超美」、「辛苦了」、「恭喜賀喜漂亮的孕媽咪」、「孕媽咪懿佳還是漂亮喲！」；也有建設性的建議：「耳溫槍很實用，不然很容易被嚇到」、「老一輩說穿一些親友小孩穿過的衣服，小孩長得比較快」，滿滿祝福。

簡懿佳去(2021)年11月公布懷孕喜訊曾透露，於前年同一時節小產，失去第一個孩子，小產後身體心理疼痛，回想起來仍歷歷在目，不禁感概：「真的要經歷過的人，才能體會」，不過如今肚子裡又有新生命，她也吐露最大心願：「希望寶寶平安長大，健康的出生」。

她還對老公道謝並感性喊話：「感謝我親愛的老公，去年失去孩子，我知道你難過程度，不亞於我，卻還要常常想辦法哄我開心、安慰我，甚至今年我們的生活也有了變化，知道你心裡承受很多壓力，不管未來如何，我們一起牽手度過，希望明年孩子出生後，你也能繼續當我的神隊友喔」。