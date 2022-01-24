高雄消防無人機搶救溺水 下秒「墜入水中」消失眾人尷尬（取自臉書「記者爆料網」）

無人機救溺水者，最後反被溺水者救！高雄市消防局日前引進無人機技術，讓無人機載著救生圈搭救溺水者，不料日前演習時，主持人在岸邊大肆讚揚此技術非常強大、功能超好，沒想到話一講完無人機當場「墜入水中」消失水面，一旁假扮的溺水者趕緊上前搶救，附近民眾與媒體紛紛看傻眼。

臉書「記者爆料網」日前分享1段影片，影片是高雄市消防局日前在真愛碼頭演練水上救生，當時出動無人機掛載救生圈搶救溺水者，不料無人機一路飛往目標，還來不及投下救生圈，就在主持人講到無人機「擁有非常強大的功能」時，機體突然墜入河中，讓眾人看傻了眼。

無人機載著救生圈搭救溺水者，沒想到卻當場「墜入水中」消失水面，讓溺水者趕緊上前搶救，附近民眾與媒體紛紛看傻眼。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片中主持人在岸邊唸出「人工智慧遙控救生圈」厲害處，包括有較高載重能力、抗風能力強、操作距離不受限，還能即時回傳影像資料等；不過當下演練時只見水面有人模擬當溺水者，當無人機接近溺水者時卻突然失去動力墜入水中，疑似是強風吹歪下方救生圈，再砸中無人機造成墜落。

高雄市消防局回應，無人機掛載救生圈救援是首次嘗試，前幾次預演都沒問題，當天是碰到側風過大才發生意外，已跟廠商討論如何改進；網友們看到影片後留言說「玩飛機也要挑對時間玩嘛」、「潛水無人機」、「墜入愛河」、「這是上演要溺水者，去救無人機吧」、「很好啊，最少救到一個」。