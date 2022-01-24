蔡英文總統22日親自出席「經國七海文化園區」開幕，致詞時特別強調「蔣經國前總統堅定反共保台的立場，毫無疑問也是當時台灣人最大的共識」。對於蔡英文此舉是否會影響藍委蔣萬安2022選台北市長，資深媒體人蔡詩萍直言，蔡英文此話有「一石二鳥」效果，蔣萬安得思考如何接手「國民黨對得起蔣經國嗎？」的燙手山芋。

蔡詩萍24日在臉書發文指出，越來越多評論者，注意到民進黨打蔣經國牌，蔡英文追捧蔣經國牌的趨向了！其實，在退輔會主動與政工幹校校友會聯手，擴大蔣經國紀念音樂會的舉辦，當時他就已經提醒國民黨，「蔣經國牌」不再是國民黨的禁臠，不再是藍營的神主牌了。

「當時還蠻多深藍朋友不以為意」蔡詩萍坦言，現在連資深媒體人李艷秋、《美麗島電子報》董事長吳子嘉，都這樣警告國民黨了，只能說「我提前看到了民進黨的「轉向」，轉向哪呢？轉向往中間選民，往年輕選民靠攏」。

蔡詩萍續指，就2022選戰而言，這張「蔣經國牌」，還有一石兩鳥的作用！因為蔣經國的孫子，蔣萬安要參選台北市長了。若從大戰略上來看，民進黨如果要把國民黨狠狠踩在腳下，只要一味的打國民黨「媚共」即可。然而，這招畢竟打很久了，招式漸老，必須要有新要素。直搗黃龍，把國民黨的神主牌蔣經國總統搶過來，轉化為民進黨的「反共牌」，凸顯國民黨「子孫不肖」，豈不是夠狠的一招。

蔡詩萍直言，國民黨自從李登輝之後，就陷入「支持結構」與「社會主流」脫節的困境。在進步價值與民主價值上，雙雙落後於民進黨。國民黨的支持者，大多會說台灣的民主轉型，蔣經國是有功勞的！這話從台灣民主轉型，沒有付出慘痛的流血代價來說，一點沒錯，因為，蔣經國晚年領導的國民黨，在這議題上，「有所節制」亦「順勢而為」了。

蔡詩萍說，他想強調的是「但，之後呢？」國民黨的論述，受困於深藍支持者，就「跳過了李登輝」。但若沒「李登輝路線」的憲政改造、民主擴大，何來今日令世界肯定的民主台灣呢？國民黨跳過這一段，變成了國民黨在台灣民主化的過程中，只有「前面一大段的威權體制」，「後面一小段蔣經國改革」，再來呢？竟然就「在民主化論述中」被民進黨接收主導性了，彷彿是民進黨與李登輝聯手，開創了「後蔣經國時代」的民主浪潮，但，李登輝不是以國民黨主席，國民黨籍總統雙重身份，主政了十二年嗎？

蔡詩萍認為，正是「這個關鍵處」，民進黨不止「搶蔣經國牌」，它真正用意是要把台灣民主化的論述，延續出一條傳承的路徑圖，從民主前輩，黨外運動，蔣經國晚年，李登輝路線，到民進黨的政黨輪替兩度執政。國民黨若還傻傻分不清，沉迷在「蔣經國是我們家的」這種陳腐觀念，認為民進黨是在「操弄蔣經國牌」，而非真心誠意懷念蔣經國！那就真的才叫沒藥救了。

蔡詩萍解釋，政治，從來都是一種操作，操弄，關鍵是，操作，操弄得有沒有讓主流價值覺得「有fu」。蔣經國晚年，說出「我也是台灣人了」時，他沒有「體悟到」台灣已經變了，國民黨必須變，他也必須有所變嗎？當然有，但這種語彙放到那個時代，就顯示他是有格局的政治領導，他知道不如此，國民黨會被時代主流給激蕩到解體。證諸後來的發展，為何蔣經國令人懷念？為何連李登輝訣別國民黨卻獨獨對「蔣經國學校」感念再三？為何民進黨也必須在「蔣經國議題」上多所著墨自己的態度？就是蔣經國知道「該怎麼調整自己」、「調整國民黨路線」。

蔡詩萍直言，反而是一些「國民黨不肖子孫」，捧著「深藍路線」，死命抗拒台灣民主化、台灣化的時勢潮流，導致國民黨越走規模越小，越遠離台灣的主流社會。

所以，毫不客氣的說，這些深藍真不配捧著神主牌蔣經國總統！民進黨轉化對蔣經國的評價，當然不免付出失去深綠，獨派的代價，但至少證明，民進黨、蔡英文，有勇氣面對這終究要「跨過去的歷史課題」，把蔣經國「銜接到台灣民主化的論述中」，反而是國民黨，面對「李登輝主政十二年」，卻變成了「腦霧」，「變成了失憶症」。

他直言，政黨政治若是一種往前的賽跑，很明顯，民進黨往前跑了，而國民黨呢？仍在那躑躅、猶豫、自憐自艾，如今，連「蔣經國牌」亦快保不住了。民進黨操作「蔣經國牌」，區隔了「蔣氏父子，兩代強人」的歷史評價，讓它在未來的民主論述，有了可進可退的空間，但「抗中保台」的基調，則是不變的，而且還很好用，不管兩蔣父子功過比例如何，但至少「他們都反共」。

最後，蔡詩萍更感嘆，「反共」這基調，就足以讓國民黨吃足苦頭，要拚命解釋自己的兩岸路線，搞選舉的人都知道，一種主張搞到要解釋來解釋去的時，就已經屈居下風了。當蔣萬安頂著「蔣家後代」參選台北市長時，民進黨連續出手的「蔣經國牌」，已經預告了：它們並不否認蔣經國的貢獻，剩下的，反倒是蔣萬安如何接手「國民黨對得起蔣經國嗎？」的燙手山芋。