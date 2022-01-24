網紅蕾菈（Lyla）是人氣YouTube團體「反骨男孩」成員，擁有阿拉伯和台灣的混血臉孔和火辣身材，加上談話尺度無極限，受到網友高度關注，去年她高調認愛DJ男友湯宇，情侶兩常在社群平台上大方放閃，沒想到她卻因為和男友調情，被社群平台禁言24小時，讓她大傻眼。

蕾菈今（24日）在IG限時動態曬出一張臉書留言截圖，只見她在留言區tag湯宇的帳號喊對方「豬豬」，還附上豬的表情符號，和男友撒嬌調情，沒想到此舉卻讓她被禁止發布貼文和留言24小時，讓她忍不住直呼：「我為何不能跟我老公調情啊？現在是戒嚴是嗎？這樣也要鎖我帳號。」

蕾菈莫名被臉書禁言。（圖/翻攝自蕾菈IG）

蕾菈也補充表示，她已經向臉書官方提出異議，卻沒有得到回應，讓她十分無奈：「直接鎖！沒自由了。」莫名被臉書禁言的情況也意外引起討論。

事實上，自從認愛以來，小倆口從不吝嗇放閃，先前邱澤與許瑋甯宣布結婚，蕾菈就和DJ男友湯宇模仿拍出放閃合照，更搞笑表示：「如果有好消息會跟大家分享的，這個好消息是『我們還沒結婚』，謝謝沒有人關心」，沒想倒貼文卻引起網友狂酸，對此，蕾菈也毫不客氣反擊，「都跑來我這留言了，還要我回你些什麼好？當我塑膠嗎」。