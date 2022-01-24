中央流行疫情指揮中心今宣布，維持第二級疫情警戒標準至2月7日，並加嚴相關防疫規定。但在行政院跨部門防疫會議中，曾有官員拋出桃園單獨升三級警戒的建議，這讓醫師發文直言此舉不可行，恐將加速人流移動，反而使疫情擴散出去。

北市聯醫中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇在臉書指出，去年加拿大有研究發現，當時多倫多地區因疫情封閉，多倫多和皮爾區(Peel)的居民在封鎖後的一周內，去購物中心和餐館的次數減少了，但兩地居民前往周邊地區購物中心的次數顯著增加，分別增加40.7%與65.5%。

研究顯示，若啟動區域升級警戒，恐導致疫情從高盛行區傳向低盛行區的狀況，姜冠宇認為，因為人性上，被限制三級的人，當然會跑到二級的地方繼續享受，而且要注意會移動的都是「沒有警覺心的人」。

姜冠宇解釋，在omicron的特性之下，粗估40%患者根本沒症狀，很多被感染的人可能從頭到尾都沒有察覺，沒有警覺心的比例會大增，移動當然更不可控。若要區域升級警戒，就必須限制居民移動到別的地區，但是在台灣顯然是不可能的。

姜冠宇表示，桃園有機捷、雙鐵可以貫徹南北，而台灣是南來北往頻繁的孤島，遇到強力傳染病時，是標準的同島一命，所有人在防疫認知與行為上必須保持一致性，才能壓制omicron在短時間內造成大量確診的機會。

指揮中心宣布，1月25日至2月7日維持第二級疫情警戒標準，並調整相關規定，包括在2級警戒下，仍應維持加嚴戴口罩規定，外出全程佩戴口罩，航班、台鐵、高鐵禁止飲食，賣場、超市、市場也要加強人流管制等，以及嚴格落實實聯制，屢勸不聽者可不提供內用。