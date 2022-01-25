熱褲妹露屁股蛋趴地打靶 8秒「震動片」網超暈：好Q彈

8秒「晃動影片」網友看了1小時！1名女子日前穿著清涼吊帶褲練習打靶，只見她露出「屁股蛋」與長腿趴在草地射擊，過程中身體隨著後座力「不斷晃動」，網友紛紛笑喊屁股好Q彈，「看了1小時也看不出那是什麼槍」、「這槍開了三個多小時，太扯了吧」、「真是把人給震暈了」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中是1名穿著牛仔吊帶褲的正妹正趴在草皮上練習打靶，只見她上半身穿細肩帶背心，下半身褲子更是露出「屁股蛋」與白皙長腿，她專心地架起槍枝並瞄準靶心不斷射擊，影片中出現劇烈的槍聲，靶心周圍不斷出現粉塵，女子的打靶技術看似不錯。

1名女子日前穿著清涼吊帶褲練習打靶，只見她露出「屁股蛋」與長腿趴在草地射擊，過程身體隨著後座力「不斷晃動」，網友紛紛笑喊屁股好Q彈。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不過影片中的亮點除了打靶技術外，女子在擊發時身體不斷隨著槍枝後座力「頻頻晃動」，讓網友看了相當害羞，原PO也發文笑說「相當『輕巧』的步槍連發，打起來」，短短8秒影片吸引將近快5千人點讚、1200多則留言，幾乎都是網友的歪樓內容。

網友留言笑說，「人生就是那麼簡單，不知不覺就過半小時了」、「好Q彈」、「看了1小時也看不出那是什麼槍」、「馬達馬力十足」、「好強的後座力」、「還好片長只有1小時，又沒什麼」、「她有打中嗎？看不出來，不過好像也沒那麼重要」、「這槍開了三個多小時，太扯了吧」、「真是把人給震暈了」。