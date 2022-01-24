藝人梁赫群曾是節目製作人，後來轉換跑道當主持人，日前他上節目《小明星大跟班》爆料明星耍大牌的事蹟，其中聊到一位男歌手某次唱跨年時，堅持不到後台等候，工作人員只能淋雨和他對腳本，而吳宗憲事後得知該位男歌手的真實身分，還驚呼「不可能」，引發網友熱烈討論。

梁赫群表示，有造型師曾向他爆料，有一位大咖男歌手被邀請唱跨年晚會，明明到了現場，對方卻一直待在保母車上休息，直到不得已一定要Re稿時，工作人員只好撐著雨傘，走到對方的車門旁，邊淋雨邊跟對方確認流程或受訪內容，「保母車那邊坐滿了人，也沒有人叫他說要不要上來聊」，最後輪到該位歌手要表演時，他就從保母車下來直接上舞台，「唱完以後又直接回保母車，門一關，然後人就走掉。」

吳宗憲認為男歌手應該不會耍大牌。（圖／翻攝自小明星大跟班YouTube）

麥若愚表示該位男歌手是媒體圈認證大頭症第一名。（圖／翻攝自小明星大跟班YouTube）

此位歌手的行徑，讓現場來賓聽了都直呼有夠大牌，而當梁赫群把男歌手的名字寫在小本本後，一旁的資深媒體人麥若愚看了也立刻附和「他很大牌、他很龜毛、他個性就這樣子，他得罪好多人啊」，看起來似乎在業界是出了名的難搞。

不過，吳宗憲得知男歌手的真實身分後，坦言「我覺得他是不會的」，並表示自己和對方很熟，「因為他有一點人群恐懼症」，認為對方一出道就經歷許多事情，連他都很難看到對方的笑容，還曾經打趣虧對方「你不用笑沒關係，因為你笑起來不好看」，最後，麥若愚更補充「這個人在媒體圈是大頭症NO.1，排行榜第一名」，讓網友十分這位男歌手的真實身份。