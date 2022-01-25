2022年總預算因華視總經理莊豐嘉擦槍走火的「修理」國民黨說，導致朝野協商卡住，最後事件隨著莊自動請辭，爭議落幕後也展開協商。今年是九合一大選年，壬寅虎年初期朝野即紛紛擾擾，命理大師蔡上機斷言國民黨運勢2022是來台灣最式微的一年，反觀，民進黨政治版圖則有機會擴大。

蔡上機認為，民進黨執政走過2021年5月疫情爆發、疫苗危機的低潮，2022年將進入蔡英文總統執政以來，前所未有的好之歷史新高點；台灣的「經濟、科技、醫療保健、外交、軍事、民生幸福」六大指數，將全面大提升，台灣的存在及地位，更會受到國際矚目和重視。

蔡上機表示，反觀，國民黨面臨四大公投慘敗後，接續中二補選與罷慘遭昶雙殺，黨內似乎陷入一片混亂，恐進入黨內軍閥割據的局面，各大山頭林立的盤勢。

蔡上機指出，國民黨將形成5種藍「戰鬥藍、主席藍、韓粉藍、民意藍、經濟藍」割據藍營，且各懷鬼胎，猶如在凌遲、五馬分屍國民黨！其中，以戰鬥藍在黨內的勢力為最大，恐輾壓凌駕在主席藍之上，而主席藍的勢力恐僅有黨權及黨工這一脈，黨運也將每下愈況，是國民黨在台灣以來，最式微的一年！

蔡上機說，壬寅虎年，台北市長柯文哲今年雖將兩任屆滿，但其領導的民眾黨明修棧道、暗度陳倉，鴨子划水，守中求進步，惦惦暗暗默默的吃掉淺綠淺藍版圖，2022年九合一大選攻略後，其全台政治版圖會有所成長。

對於執政黨2022年的國運，蔡上機強調，今年九合一選舉，民進黨將因台灣的「經濟、科技、醫療保健、外交、軍事、民生幸福」六大指數，全面提升，其政治版圖有機會更勝於2018年；相對的，國民黨可能因政治版圖縮小，導致黨主席恐為敗選下臺。

蔡上機直言，現在國民黨主席這個位置，可以說是一個代罪羔羊的「爛位置」。