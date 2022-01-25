《財訊》報導指出，2022年後，在台積電創高來到683元（截至1月16日）帶動下，台股再度改寫新高，站穩18000點大關。按理說，如此多頭氣盛行情下，每位小股民應該很開心，但實情並非如此。

「除了漲台積電外，其他類股可是殺聲隆隆。」散戶們抱怨著「拉積盤」（因為單一台積電上漲帶動指數上揚的盤勢），許多投資人其實相當無奈，因為如果沒有買到台積電，現在的行情跟他們手上的股票，可能一點關係都沒有。

統一投顧董事長黎方國表示，「拉積盤」確實拖累了中小型類股的表現；從中小型類股的OTC指數來看，統計2022年至今，已從237點修正至222點，跌破季線，多數投資人手中的持股已陷入套牢中。

外資大買超 偏愛權值股

第一金投顧董事長陳奕光解釋，過去兩年主導台股最重要的一股力量，一直都是本土資金，因為在外資連續兩年賣超台股2兆元的情況下，台股加權指數還能夠驚驚漲，本土資金可謂功不可沒。

不過，本土資金偏好中小型股、具有話題性的電子股為主，這與外資偏好的台積電為主的權值成分股，有著顯著的不同。

因此這一回拉積盤的出現，很明顯與外資歸隊有著密切關係。《財訊》分析，自去年12月起，隨著外資歸隊後，元月持續買超台股，統計至今已買超723億元。顯而易見，以外資買盤為主的台積電、大型金控股就成為推升指數最重要的力量。

另一個關鍵原因，則是美國聯準會不斷暗示「升息」，這也讓漲多的科技股率先進入整理期，調整過高的本益比。相形之下，向來擁有高殖利率的台股，在經過外資兩年的調節後，在升息的大環境下，再度成為布局的重點。

同時，根據《財訊》報導，台積電法說會上超亮眼的業績，也逼著國際資金不得不回頭買進。營收衝上1.58兆元，淨利為5865億元，EPS（每股稅後純益）高達23元，皆改寫歷史新高，外資更評估2022年台積電每股盈餘可望衝上30元大關。以這種水準，換算本益比為20餘倍，相形之下對比動輒超過50倍以上的高價電子股，很自然出現籌碼更換的現象。

千金股倒地 中小型股落難

站在籌碼面角度，萬寶投顧分析師張文赫則提醒投資人，「小心本土資金的撤退。」因為過去在沒有外資的買盤下，這1年來台股平均日成交量仍有3000億元左右，但隨著外資買盤進駐，台積電和大型金控股的驚驚漲，台股成交量卻沒有相對提升。意味著，本土資金正悄悄的退場中，這也是為什麼拉積盤下，投資人很無感的主因。