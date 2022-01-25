有些人天生聰明，做什麼都能立刻上手，可說是「老天爺賞飯吃」。星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、雙子座、射手座頭腦非常聰明，學習能力強，潛力無窮，總能做出亮眼的成績，令人刮目相看。

▍1.白羊座

白羊座熱情大方，有些人會以為他們頭腦簡單、四肢發達，其實他們很聰明，面對感興趣的領域，或是下定決心完成某個目標時，就能在短時間內學會原本不熟悉的事物，他們很有天賦，又具有行動力，只要開始動作，迅速就能做出亮眼的成績，只是他們沒有心機，所有想法和情緒都會直接顯露出來，是「大智若愚」的代表星座。

▍2.雙子座

雙子座的聰明是人盡皆知，他們記性好，學習能力強，反應又快，非常機伶，思路靈活，別人要花很長時間學會的東西，他們三兩下就能上手，甚至能融會貫通，青出於藍。雙子座對周遭的變化十分敏感，因此擅長掌控現場氣氛，只要情況稍有不對，他們就會迅速找到化解問題的方法，因此總能在團體中擔任重要人物，雖然沒有大智慧，但真的很聰明。

▍3.射手座

射手座看起來很愛玩，許多人以為他們是不思考的笨蛋，其實只要是他們感興趣的事物，他們就願意全心全意投入，花心思做到最好，他們外表看似不正經，好像很不可靠，其實他們藉由一次又一次的經驗不斷累積實力，等到發揮所長的那天，將有一鳴驚人的表現。射手座擅長社交，朋友很多，人脈非常廣，他們也喜歡涉獵不同領域的知識，頭腦非常聰明，充滿潛力，讓人刮目相看。