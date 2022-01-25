一名男網友在網路上抱怨，外婆上個月不幸過世，近期想請喪假卻被主管擋，最後只好改請特休避免麻煩。此事引起網友們熱議，許多人認為公司相當離譜，但也有另一派網友點出，原Po是在告別式後想把喪假用完，才會引起主管的關心，但如果符合法規，只要原Po爭取應該還是能順利請假，質疑雙方可能出現溝通問題。

該名網友在《PTT論壇》上發文表示，上個月外婆過世告別式已經結束，但喪假還沒用完，因此想要在上周六補班日請喪假休息，沒想到竟被主管問「為何要請喪假？」且主管也暗示假單送到人資也要有「正當理由」才會准假，這讓原Po感到相當納悶。

原Po認為，實在想不到請喪假為何還需要正當理由，質疑難道一定要報備每一動才能請嗎？最後原Po選擇改請特休，避免衝突，「就當作自己做功德了，有前輩可以分享一下經驗嗎？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為主管擋下屬請喪假相當離譜，「喪假也敢擋？主管很勇喔」、「訃聞拿出來給公司看，還敢擋嗎？」、「喪假有訃聞要啥正當理由」、「請喪假還要問，正常也沒人把喪假當玩笑吧」、「喪假也敢擋，有點扯，更扯的是你還妥協。」

不過有網友認為，原Po跟主管可能在溝通上出現問題，且原Po外婆的告別式已經結束，事後想再請喪假才會引起主管的關心，「一般告別式前喪假應該都不會有疑慮，告別式後想把喪假用光，可能被人資問就要給理由」、「感覺主管只是問一下，還不到擋吧」、「都要離職了，想請就請幹嘛縮」、「幹嘛不回他心情不好想休息就好，自己還心虛改成特休。」

事實上根據《勞工請假規則》第3條，祖父母、子女、配偶的父母/養父母/繼父母過世給予喪假6天，且內政部也曾做出行政函釋，「勞工婚假以一次給足為原則。至於喪假，勞工如因禮俗原因，得申請分次給假。」不過目前法規並沒有規定要在多久時間內請完喪假，只是通常依禮俗，建議可在百日內請畢。