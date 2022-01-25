現代人常有許多找不到原因的惱人小毛病纏身，包含疲倦、偏頭痛、皮膚癢、腹瀉、脹氣等症狀，聯安預防醫學機構聯青診所營養師營養師莊譓馨指出，當找不到根本原因時，很有可能是「過敏」作祟導致身體發炎引起！

●慢性過敏尤其發生在年節期間 因症狀輕微很容易被忽略

一般民眾聽到過敏多數會聯想到急性過敏，像是蕁麻疹、嘴唇腫等立即性反應；而慢性過敏發作比較緩慢，通常在接觸到過敏原24至72小時後，才可能會出現頭痛、失眠等各種小毛病，往往因為症狀輕微很容易被忽略。

莊譓馨提醒，慢性過敏尤其發生在年節期間，由於在這期間大家比較不忌口，因此可能在不知不覺中容易將過敏食物吃下肚，或是攝取過量高組織胺食材，而誘發身體一連串的不適反應。包括年節中象徵元寶的水餃、應景的牛軋糖、拜拜必備的花生、麻荖、寸棗等，都可能是潛藏的過敏地雷！

●為什麼身體會過敏？ 過敏原測試找出原因

莊譓馨說明，長期慢性食物過敏會破壞腸道黏膜功能，使腸黏膜出現間隙，讓過敏原穿過腸壁滲漏進入體內，而誘發過敏反應，形成「過敏、發炎、滲漏、腸道失衡」的惡性循環而出現不適症狀。只是並非每個人有警覺自己是過敏，甚至很少人知道自己是對哪些食物過敏！

建議大家可藉由功能醫學中的「224項急慢性過敏原檢測」來了解自身對不同食物的過敏程度，而過敏原會隨著時間及身體狀況而改變，因此可透由食物輪替法來調整測試。

臨床上有1名45歲案例，長期反覆感冒及有胃食道逆流困擾，經過敏原檢測發現，才恍然大悟原來自己對麩質嚴重過敏，後來開始嚴格控制飲食避開麩質，幾個月後不僅症狀大幅改善，免疫力也隨之提升。

●常見主食、甜點 都可能隱藏過敏原！

台灣10大過敏原中最常見之一就是小麥、奶製品，偏偏這些食物時常出現在日常主食，像是麵條、水餃、潤餅、義大利麵、比薩、漢堡等，尤其甜點中許多都含有麩質，例如：麵包、蛋糕、餅乾、舒芙蕾、甜甜圈、餡餅等。

年節常見零嘴都可能是過敏原！像是杏仁、腰果、花生等，還有加工零食花生麻荖、寸棗、牛軋糖除了含有過敏原，在無形中也額外吃進糖與油脂。

建議如果想吃零食、點心，可以選擇少調味的開心果、巴西堅果、松子、南瓜子，或是冰心綠豆糕、銀耳蓮子湯、水果較為健康少負擔。

●還有這些「高組織胺食物」 也會誘發過敏及情緒問題

然而，有些人明明避開過敏原了，還是有不適症狀，那這時或許可留意是否與吃進「高組織胺」食物有關。當體內組織胺代謝失衡也會出現類似過敏的症狀，甚至產生憂鬱、焦慮、失眠等症狀。尤其年節中有3大類較容易攝取到：

1.酒類：酒精發酵原料中含不少的組織胺，經常性頭痛的人更應該避免酒類，包含冬季常吃的薑母鴨、麻油雞也要注意。

2.加工、醃製食品：過年常見的臘肉、香腸、火腿、培根等含有「硝酸鹽」或「亞硝酸鹽」的成分，不僅會影響消化道、心血管功能，也容易誘發過敏反應。

3.乾貨：蝦米、金針花、白瓜子等，易殘留漂白劑其中的二氧化硫成分也易誘發過敏、氣喘，建議民眾挑選時不要挑顏色太鮮艷、漂亮的，食用時要經過清洗。

莊譓馨補充提到，除了上述三大類，柑橘、熟成乳酪、酪梨、可可、帶殼海鮮等也屬於高組織胺食物。每個人對組織胺耐受度及食物過敏原不同，想要年節吃得開心又健康，不妨從選擇食材上多留心，少吃容易刺激身體釋放組織胺或腸黏膜的食物，並多觀察自己身體反應，找到適合自己的飲食「吃」出健康！