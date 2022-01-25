一般人平均每分鐘眨眼12～20次，但當眨眼過多，可能就異常了。眼科醫師表示，這通常會先被懷疑是乾眼症的問題，不過如果患者沒有乾眼現象，轉而觀察額頭的皺眉肌和魚尾紋比較明顯，則可能是「眼輪匝肌亢進症」的受害者。

眼輪匝肌是什麼？三軍總醫院一般眼科科主任呂大文說，眼輪匝肌位於眼眶的周圍，是負責眼睛張開和閉合的最主要肌肉。「多數情況下，我們能隨心所欲地張閉眼睛，但當控制這個肌肉的神經出了問題，就會使眼睛不自主地眨動，也就是「眼輪匝肌亢進症。」

然而，眼輪匝肌亢進症的症狀除了眨眼的次數和強度增加以外，也會因為眼周肌肉緊繃且不容易放鬆，眉間肌肉深鎖，從鼻樑至眉間的水平皺紋會增加，容易顯得憂愁和老態。此外，有的患者也會感覺被肌肉拉扯性的頭痛。

值得注意的是，過度眨眼容易把分泌出的淚水給擠掉，讓許多患者以為自己有乾眼症的問題，但若被當成乾眼症治療，治療效果不彰，會形成惡性循環。「此時建議接受檢查，由醫師診斷乾眼的原因到底是什麼，」呂大文說道。

●眼輪匝肌亢進症的4大症狀整理如下：

1.不自主地頻繁眨眼

2.眼睛乾澀

3.眉間深鎖有橫紋

4.拉扯性頭痛

三軍總醫院一般眼科科主任呂大文。(圖/康健雜誌提供)

●發生原因不明 刺激眨眼因子多

為什麼控制眼輪匝肌的神經會出問題呢？「到目前為止，發生原因還不清楚，」呂大文說。目前認為最有可能的原因，是這些控制神經在傳導的過程中發生問題，釋出了過多的傳遞物質，導致眼睛會不自主地頻繁眨動。

特別是在疲勞、亮光、看電視、開車、或是情緒緊張的狀態下，更容易刺激眼睛眨動。若眼輪匝肌的亢進問題持續下去，眨眼的次數就會愈來愈頻繁。

假如眼輪匝肌亢進太嚴重，則屬於眼瞼痙攣，嚴重可能產生短暫性的功能性視力減退。呂大文說，「眼瞼痙攣最有名的患者是前副總統連戰，他的單側眼皮會不斷亂跳，但這類的病患比較少，多是比較不嚴重的眼輪匝肌亢進症。」

呂大文補充，眼輪匝肌亢進會造成乾眼症狀，反過來看，乾眼症也可能影響眼輪匝肌亢進。另外有一些藥物，例如治療巴金森氏症的用藥，也可能引發眼輪匝肌亢進的發生，「不過這只要減藥或停藥，就能減緩症狀。」

目前眼輪匝肌亢進症的主要治療方法是使用肉毒桿菌素注射，施打在眼肌的周圍。(圖/康健雜誌提供）

●3C用眼增加 眼輪匝肌亢進年輕化

哪一些族群容易發生眼輪匝肌亢進？呂大文說，過去認為，眼輪匝肌亢進症好發於50～60歲的中老年人身上，其中女性發生的比率又比男性高。但最近求診的患者年齡層明顯下降，比過往增加2～3成，「是因為使用3C產品的緣故。」

為什麼呢？呂大文解釋：「近距離用眼和低頭滑手機的習慣，會使眼周的肌肉更長時間處於用力的狀態，這很可能增加眼輪匝肌亢進的風險。」

30多歲廖小姐就是眼輪匝肌亢進症的受害者之一。她是一名媒體工作者，每天工作都需要和手機及電腦為伍，用眼時間相當長。但她每次工作沒多久就感覺眼睛乾澀及頭痛，自行使用人工淚液和止痛藥，不過效果都沒有很好。

直到某天，廖小姐去看眼科才找到答案。眼科醫師發現，她的眨眼次數過多，又合併眼乾和偏頭痛問題，而且也會不由自主地皺著眉頭，很可能是眼輪匝肌亢進症。經過肉毒桿菌素注射來對症治療，終於解決纏身她多年的小毛病。

呂大文表示，目前眼輪匝肌亢進症的主要治療方法是使用肉毒桿菌素注射，施打在眼肌的周圍，阻斷過度放電的神經傳導，約八成患者能立即感到放鬆，也能淡化眉間皺紋，效力約可持續4～6個月，也有人再也沒發作過，「不過效果長短也是因人而異。」

呂大文認為，最好還是去除誘發眼輪匝肌亢進的因子，減少近距離用眼，並多讓眼睛肌肉放鬆，才是護眼之道。