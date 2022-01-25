男性、女性的性格及能力差異，究竟是大腦生理構造主導，還是因社會環境分化養成，向來是引人討論的議題。過去科學家已知道性激素是造成性別差異的主因，但是對於性激素如何影響大腦及神經系統運作仍不清楚。

近期史丹佛大學醫學院（Stanford University School of Medicine）團隊比較公鼠、母鼠大腦，發現有超過 1,000 組基因活性差異，這些基因表現與雌激素（estrogen）作用相關；和人類相比，老鼠的性別分化受社會環境影響程度低，這也更確認生物大腦的性別差異受生理構造影響。

●公鼠、母鼠大腦 1,415 組基因「冰山一角」差異

這項發佈於《Cell》研究比較公鼠、母鼠大腦細胞，發現兩性別之間存在 1,415 組基因差異，這些基因與典型的性別關聯行為緊密相關，包含評價、交往、交配、厭惡（rating, dating, mating, hating）四種行為，而有表現上述細胞僅佔老鼠大腦細胞不到 0.0005% 的冰山一角。

●發情週期影響母鼠大腦運作

此外，母鼠的大腦基因表現也隨著動情週期（estrous cycle）階段不同，表現出 600 組以上基因活性差異，其中數百個基因更是只受到動情週期調節其活性。也就是說，雌激素扮演左右大腦的性別差異重要因素。

研究團隊所辨認出以上與性別相關的大腦功能差異，都是哺乳動物也共有的特徵。他們進一步提出，這些差異會體現在精神異常的機率上。

●性別影響精神異常機率差異

普遍而言，男性發生自閉症的機率約為女性的 4 倍。在 207 個已知與自閉症相關基因中，研究團隊指出其中 39 個在公鼠腦中較活躍、而有10 個在母鼠腦中較活躍。但罹患阿茲海默症（Alzheimer’s disease）的性別差異，則是母鼠相關基因表現量較高。

上述提及母鼠大腦功能隨動情週期（人類則是月經週期）變化，研究人員也發現這導致老鼠的偏頭痛、癲癇發作、精神疾病的頻率，在動情週期中會有所不同。

「老鼠不等於人類，但有足夠證據顯示兩物種類似的大腦細胞類型，也在性別相關的典型社交差異表現上發揮作用。」史丹佛大學精神及行為科學研究所教授、也是本研究計畫主持人 Nirao Shah 教授說道。