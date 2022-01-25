一名健身教練拍影片宣稱，軍隊訓練的入睡技巧能夠讓民眾在2分鐘內睡著，有網友試過後表示這個方法「100%有效」。

英國《太陽報》（The Sun）報導，健身專家奧古斯丁（Justin Agustin）上周在短影音平台TikTok發布短片傳授入睡技巧，他稱這項「令人興奮的」技術能讓民眾在闔眼後的2分鐘內睡著。

奧古斯丁在影片中說，這項技術是在軍隊中發展出來的，目的是要讓士兵能夠隨時隨地入睡，包括在戰場上那種極端不舒服、環境音超多的環境下，因為睡眠對士兵來說相當重要。

他說根據他自己的研究，這項技巧主要是針對戰鬥機飛行員設計的，因為飛行員需要100%的反應及專注力，睡眠不足，反應及專注度也會下滑。

奧古斯丁接著示範如何進行這項技術。一開始要先深呼吸幾次，從頭到腳開始放鬆身體的每一個部位，首先要放鬆額頭上的肌肉，之後是眼睛、臉頰、下巴，並且持續專注在呼吸上。

A proven technique that was developed on the battlefield to help soldier snooze during the most stressful times.



This video was inspired by ASAPSCIENCE on YouTube.



Full workouts at https://t.co/uz8omkFPuZ#homeworkout #beginnerworkout #sleep #fallasleep #insomnia #insomniac pic.twitter.com/7BY2DKMXTO — Justin Agustin (@justinagustin) January 22, 2022

接著向下放鬆脖子、肩膀，「確定你的肩膀不是緊繃的，盡量放鬆肩膀，讓手臂在身體兩側放鬆，包括你的手掌及手指。」

他說在做這些動作時，一邊想像有一股熱流從頭部竄到指尖，從心臟竄到腳指。

「現在深呼吸，慢慢吐氣，放鬆你的胸部、你的腹部，再向下到你的大腿、膝蓋、腿及腳。」

奧古斯丁強調，整個過程要清除腦中的任何思緒及壓力，取而代之的是想像2種畫面，第一是自己躺在平靜湖面上的一艘獨木舟上，周遭沒有其他東西，只有頭頂上的藍天；第二是想像自己躺在漆黑房間中的黑色天鵝絨吊床上。

如果感覺自己分心了，就不斷重覆「別想」2個字，持續10秒。

奧古斯丁最後總結，每晚練習這項技巧，並且要持續6周。他說，掌握這項技巧的人中，有96%能在閉上眼睛後2分鐘內睡著。

奧古斯丁上傳這部影片才短短5天，至今已經有超過37.6萬人按讚，許多網友回應真的有效，一名女網友說自己是軍人，指出軍隊真的有教，她說認識一名在大學當心理系老師的退伍軍人也有教這項技巧，「絕對有效。」

另一名網友說自己因為創傷後壓力症候群（PTSD）而有失眠問題，醫生也教他類似入睡技巧，「100%有效。」