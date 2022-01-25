一名平時在中醫診所及二間西醫診所看低血壓、心律不整、痔瘡的病患，近幾個月食慾差、進食量減少、體重減輕10kg，且時常頭暈，排便呈暗黑色又發生昏倒2次，送至醫院檢驗出上消化道出血，嚴重貧血，食道腫瘤肝轉移，胃食道逆流、慢性胃炎。由於平時所服西藥不會有抗凝血的情況產生，且經藥師查詢病人於急診和雲端相關西藥與病史都未有異常，初判為雲端中藥的活血化瘀藥粉，導致腸胃道與痔瘡出血而昏倒。

●中西藥合併服用 至少需間隔一小時

奇美醫學中心藥劑部中藥局藥師蔡萬騰表示，服用中藥期間最重要的，就是要和西藥或是健康食品間隔至少一小時，以避免中西藥在胃腸道的藥物交互作用，或者中藥飯前半小時服用，西藥則仍飯後服用。

但現今不少西藥，如：幫助消化的胃明朗（promeran，metoclopramide）、潰瘍治療劑/質子幫浦阻斷劑，如：瘍康腸溶膜衣錠（Pantoloc，pantoprazole）等，需要飯前空腹服用，則中藥就要算好間隔一小時再服用，雖然增加一些不便，但服藥這件事事關重大，尤其是銀髮族的腸胃消化狀況會與先前有落差，現在可能對藥量較敏感，或是服藥後影響注意力而跌倒的傾向增加，不可不防。

●三高病人應規律量血壓、血糖與回診 切勿自行停服中西藥

平時使用西藥降血壓藥∕降血糖藥∕胰島素針劑的病人，併服中藥初期更應多加留意身體狀況，按時規律量血壓/血糖，一有異常需先審視是否為：飲食改變∕多服營養保健品∕生活作息改變；若都不是這些原因就要趕快請醫師調整用藥。

蔡萬騰指出，因為少數人對人參、麻黃、肉桂較敏感而可能影響血壓心跳，對武靴葉、地黃丸較敏感則影響血糖；若有抽血相關檢查要按時做，讓醫藥人員可以提早發現身體出現的異狀是藥物或疾病相關。

值得一提的是，若想減少服藥品項降低服藥量應該諮詢醫師，由醫師調整，切勿自行停用某科用藥，比如血壓藥停一兩天可能無異狀，但停藥幾天後血壓的反跳若是造成中風與身體不適而出意外狀況，則得不償失。

●告知中西醫師當下症狀與用藥 身體小異狀莫輕忽

服用西藥抗凝血劑、抗血小板製劑、抗血栓製劑病人，就醫時更要告知中醫師。相對正在服用活血化瘀中藥或是在非醫療院所購買通血路∕腦栓通的病人，看西醫時也應告知，讓醫師作最佳判斷。

然而，活血化瘀藥並不全是禁忌，而是講究動態平衡，有賴於病人作好生活管理與遵從醫囑，如同服用抗凝血劑脈化寧（warfarin）一樣，需定期回診與抽血做好抗凝血效果的平衡；若身體上的小異狀，如刷牙會出血，皮膚容易瘀青等一定要告知。

●遵照醫囑服用藥物 飲食宜忌要留心

目前醫療院所使用的中藥都是臺灣中藥典規範合格的，在正確使用下並不會發生肝腎功能問題；但少數病人，如移植後病人、容易過敏者、蠶豆症病人等體質，可能不適合吃某些中藥，故就醫當下務必充分告知醫療人員以做好病歷登錄，以維病人用藥安全。

值得注意的是，諾麗果或是蔬果類（櫻桃、番茄、香蕉、楊桃）的鉀含量較高，正常人多吃無妨，但腎臟病病人（還未到洗腎者）務必對於飲食的宜忌叮嚀要留心。