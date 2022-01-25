目前路得寶租賃於澎湖、綠島、小琉球及金門等離島皆設有據點，能海EV-50電動機車日租僅需350元，到離島旅遊騎乘電動機車，一起守護自然環境。

國內電動機車技術領先業者，能海電能以快充式EV-50輕型電動機車，結合路得寶租賃公司，自2021年4月投入300台快充式EV-50輕型電動機車至屏東小琉球，好評不斷，爾後陸續於澎湖、綠島及金門等離島投入EV-50輕型電動機車並設有路得寶租賃據點，年末如果有規劃離島旅遊的民眾，不妨選擇騎乘電動機車遊離島，一來充電便利，二來減少碳排放，一起守護離島自然環境。

能海電能快充電動機車EV-50，車款採用TES公規快充系統，提供電動機車快速補電功能，充電20%到80%僅需約6~15分鐘，亦可使用一般110V進行充電。強調電池永久免月租費，且電動機車免牌照稅、免燃料費、免換機油，C/P值堪稱市場最高。

EV-50輕型快充電動機車配備有前後雙碟煞，數位儀表，寬大腳踏空間，車身含電池重量約80KG，牽行不費力，且充飽電的續航力高達50公里，除了完全符合離島旅遊的交通需求以外，亦非常推薦給學生、市區上班族，家庭主婦等族群。

能海電能業者除了積極佈局台灣各離島機車租賃市場外，未來規劃將進軍國際旅遊觀光島嶼租賃市場，作為全世界綠能交通發展的典範。

騎乘能海EV-50電動機車可暢遊離島各大景點，同時兼顧環保。(業者提供)

能海電能EV-50車款採用TES公規快充系統，提供電動機車快速補電功能，充電20%到80%僅需約6~15分鐘。(業者提供)

賞車或體驗試乘可至能海EV50電動機車凱利朝馬門市

電話：04-37067677

地址：407台中市西屯區台灣大道三段656號 / 地圖

澎湖路得寶電動機車出租

地址：880澎湖縣馬公市中山路9號

電話：06-926 1085

綠島路得寶電動機車出租

地址：台東縣綠島鄉南寮村漁港2-7號(南寮碼頭下船處左前方即可看到)

電話：089-671035

小琉球路得寶租車

地址：小琉球白沙灣民宿二館斜前方(觀光港路直走，看到采蝶法拉招牌右轉，即可抵達)

聯絡電話：0978-116-220