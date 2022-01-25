美國微軟創辦人比爾．蓋茲與 Amazon 創辦人貝佐斯，這兩個家財萬貫的世界富豪進入熟年之 後，不約而同地選擇結束了二十多年的婚姻生活。而比爾．蓋茲在今年五月四日星戰日宣布離婚，立刻在全球造成了轟動。

日本最早出現「熟年離婚」這個詞彙，可以回溯到二○○五年由已故的演員渡哲也與演技派女星松坂慶子主演的日劇《熟年離婚》，劇情描述在花樣年華嫁給渡哲也的松坂慶子，當丈夫退休之後，她拿出了離婚同意書，打算結束三十多年的婚姻生活，重新追求自己想要的人生。這部戲當時不僅引爆社會話題，也引起了許多熟年女性的共鳴。

根據日本 Recruit 婚姻綜合研究所在二○一六年公布的一項調查，每年的日本離婚個案中，超過百分之六十四是由太太主動提出。另外，超過四十歲以上的熟年夫妻中，認真考慮過離婚者，先生占了百分之三十五，太太則超過百分之四十二。由此可看出，離婚的主導權幾乎都在女方手上。

過去日本熟年離婚的比例並沒有那麼高，主要是受限於女人離婚之後沒有謀生能力。她們長年在家當專職主婦，能拿到的只有每個月六萬日圓左右的國民年金，但是外出工作的丈夫除了國民年金之外，還有每月固定從薪水中提存的厚生年金。為了消弭這個不公平的現象，日本政府在二○○七年更改年金制度，規定丈夫提存的厚生年金，退休之後必須要提交一半給配偶。這項「年金分割制度」即便夫妻離婚依舊有效，也讓女性在經濟上能得到更多的保障。

今年六十三歲的渡邊奈津子（化名），二十四歲時嫁給了在同間公司食品開發部門工作，比她大七歲的上司渡邊孝志。婚後不久她就懷孕了，因此選擇離開職場，專心在家裡照顧小孩。一晃眼，三十幾年過去了，他們的獨生女美穗成為人妻，生了個可愛的小娃，此時她覺得自己該盡的責任已了，拿出準備好的離婚同意書給孝志蓋章，令他感到十分錯愕。

奈津子說先生一直都很努力的工作賺錢，也沒有外遇的問題。但是，從美穗出生開始，他們夫妻幾乎沒有出門旅行過，每天先生從公司回到家裡之後，除了吃飯、洗澡外，兩人幾乎不說一句話。

自從美穗出生之後，奈津子覺得自己像是渡邊家找來的家政婦，每天的行程就是帶孩子、煮 飯、洗衣服、整理家務。不過，最讓奈津子不滿的是孝志有暴力傾向。

「對於任何事情，我都不能回嘴，只能聽從他的命令去做，而且只要一個不順心，他會立刻把手上的東西丟過來。」

隱忍三十多年的奈津子，當女兒長大獨立後，就去找了一份與醫療業務有關的時薪工作，最後考上了醫療業務管理士資格，成為正社員。當她確定自己往後的經濟條件無虞之後，下定決定離開丈夫，結束了這段婚姻關係。

奈津子回憶剛離婚的時候，心裡有些落寞，偶爾還會想哭。本來以為離婚後會得到解放的她，卻莫名覺得悲傷。過了一個月之後，忙碌的工作才讓她重新適應了單身的生活，最近她在職場上遇到了同樣離過婚的男性，下班之後兩人會一起吃飯聊天，戀愛的感覺似乎又回來了。

根據日本厚生勞動省統計，從二○一七年開始，日本人每年的離婚數量大約六十萬件左右，平均每三組結婚新人當中，就有一組以離婚收場。最近幾年，結婚後不滿十年離婚的人數呈現減少的現象，反而是結婚超過十年以上的夫妻，離婚率從一九七○年代不到百分之五，成長到如今的百分之二十以上。

看來，面對人生一百年時代，平均壽命比男性多六年的女性，認真考慮一下自己的第二春，似乎也不是一件壞事。

(本文摘自《當我們一起活到100歲》/皇冠文化)

【內容簡介】從社會棟樑到社會渣滓,日本為什麼會成為「一億下流社會」?

銀髮族的正義!為了刷存在感,老人不惜「暴走」?

日本年輕人為何高呼「老害」,絕對不允許老人們幸福地死去?

「孤獨死」越來越多,竟然反而帶動千萬商機?

玩社群網路不是年輕人的專利,「高齡網紅」正大勢崛起?

做為全世界最知名的「長壽國家」,日本卻早已深陷高齡化的危機,老年貧困、老人詐騙、繭居族、啃老族、熟年離婚等各種問題層出不窮,加上年金制度瀕臨破產、醫療照護資源不足,更催生出一起又一起的悲劇。

但面對高齡化社會的挑戰,日本也發展出獨特的因應之道,從青銀共居、合租公寓,到提倡終身學習,設立熟齡大學,乃至鼓勵退休族再就業、中高年創業,越來越多的銀髮族開始積極地經營「老活」,他們意識到,限制老後人生的不是「年齡」,而是自己。只要有心,任何年齡都可以是實現夢想的起點。

臺灣也即將邁入「人生百年時代」,當「長壽」不再是一種祝福,「日本經驗」無疑提供了我們最好的省思與借鑑。高齡化社會是危機,但也可以是轉機,就讓我們一起發揮「熟年力」,開啟「老有所用」的第二人生!

【作者簡介】福澤喬

他用日本姓、英文名、中文寫作,其實是臺灣長大的孩子,外祖母姓「福澤」,當時希望他志向遠大而取了「喬(Takashi)」,Joel 這個名字就像他把臺、日、美多元文化融合在一起的象徵。

美國哥倫比亞大學新聞研究所畢業,擔任過耐斯廣場營運長,善於地方觀察以及商業行為設計,現為《商業周刊》專欄作者、Medium 部落客,也是國內知名的日本財經政治觀察家。

曾任中華電視台駐日特派員,在日本 10 年期間走遍 1 都 1 道 2 府 43 縣。致力於日本與臺灣的地方創生事業合作,並在各大學舉行演講,推廣觀光經濟和地方創生的理念。

受聘為熊本縣觀光推廣大使,同時協助阿蘇地區觀光轉型,並帶領臺灣學生前往阿蘇實習,這些活動均被登載於日本農林水產省的農業白皮書中。

現在除了寫寫文章之外,還經營 Clubhouse「今夜一杯」以及 Podcast,自稱為「只知道讀書跟說故事的人」。

Facebook 粉絲團:Joel 來談日本