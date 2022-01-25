投注運彩想要抱回百萬甚至千萬的獎金除了買「正確比數」、「勝分差」以及「串關」以外，還有1個猜中數字就中獎的「特尾樂」(台語發音「竹阿尾」)，只要猜中隊伍得分的尾數就中獎，簡單、好玩、獎金高，中4尾的頭獎原本最高獎金為7,000倍，在農曆春節2個禮拜的期間加碼到8,000倍，機會難得，只要中獎就跟中樂透一樣，非常適合喜歡「小投注大抱獎」的您來試試手氣。

運彩春節「特尾樂」加碼頭獎8千倍 最高獎金2千萬

運彩「特尾樂」的加碼從今年農曆春節假期前的1月26日(三)15：00開始，中1尾獎金從7倍加碼為8倍、中2尾獎金從70倍加碼為80倍、中3尾獎金從700倍加碼為800倍、中4尾獎金從7,000倍加碼為8,000倍，直到2月9日(三)14：59，加碼期間可以買個2,500元(單張最高購買金額)給自己包個紅包，如果幸運中到4尾8,000倍，獎金可高達2,000萬(單張最高中獎金額)，可以買間新房入住，開心過好年。

運彩特尾樂過年加碼頭獎8千倍。(台灣運彩提供)

特尾樂投注2500元，中4尾抱回1千萬獎金。(台灣運彩提供)

運彩「特尾樂」的投注有人喜歡選自己的幸運號碼，例如生日、電話號碼、門牌或車牌等，也有人喜歡選「熱門尾數」(常出現的尾數)或「冷門尾數」(不常出現的尾數)，為方便大家分析美國職籃 (NBA)各球隊尾數出現的情形，運彩官網備有最近3個球季各球隊比賽得分尾數的資訊，放在「焦點話題」項下「籃球特尾樂」專區，大家可以自由擇定「聯盟」、「球隊」、「主/客場」、「對手」、「球季」、「例行賽」或「季後賽」等選項，進行「搜尋」，網頁就會顯現您想要的統計數據，同時也會帶出該球隊「近十場尾數」及其全部的「賽事明細」，非常適合投注前參考。

運彩官網籃球特尾樂專區。(台灣運彩提供)

籃球特尾樂統計數據。(台灣運彩提供)

大家歡樂過年時，喜歡「小投注大抱獎」的您不妨買張頭獎獎金8,000倍的「特尾樂」來試試手氣，或許有機會讓自己晉升為千萬富翁，開心過好年。