林口區林口路124巷內住宅今天晚間11時許發生火警，現場冒出陣陣灰煙，警消獲報後急布水線，約半小時內撲滅火勢，燃燒面積為10平方公尺，警消人員入內搜索時，救出一名失去生命徵象的87歲女性，緊急將其送往林口長庚醫院急救，經急救後，該女恢復生命徵象，詳細事發原因仍待調查釐清。