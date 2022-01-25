林口民宅深夜竄濃煙失火 1女倒地命危緊急送醫 00:052022/01/25 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口民宅深夜火警 87歲女長者命危急送醫 經搶救恢復生命徵象（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林口區林口路124巷內住宅今天晚間11時許發生火警，現場冒出陣陣灰煙，警消獲報後急布水線，約半小時內撲滅火勢，燃燒面積為10平方公尺，警消人員入內搜索時，救出一名失去生命徵象的87歲女性，緊急將其送往林口長庚醫院急救，經急救後，該女恢復生命徵象，詳細事發原因仍待調查釐清。 林口警結合在地企業行善 春節前夕送暖關懷弱勢族群 站在防疫第一線 林口長庚推電子書保存與傳承 #生命徵象 #87歲 #恢復 #林口 #急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 負擔全國最多檢驗量 林口長庚抗疫2年「醫護血淚全寫進電子書」 17:082022/01/20 生活 林口長庚出電子書 記錄2年抗疫路 04:102022/01/23 焦點要聞 圓點奈米贈救護車及高規格電擊器助桃市消防局 13:492022/01/20 財經 國道三號沙鹿段 小客車撞護欄墜邊坡 釀1死4傷 22:292022/01/19 社會 陸央媒：違建別墅不斷 先建後拆再恢復生態亂象必須叫停 12:322022/01/18 兩岸 確保交通順暢過新年 林口警分局春節加強景點路段疏導管制 15:592022/01/20 寶島 友達彭双浪看2022年 產業景氣 重回季節性循環 04:102022/01/23 財經要聞 STEAM跨域、雙語助力 林口高中國際發明暨設計展勇奪5獎 14:392022/01/19 新消息 台61線西濱快速道路雲林區間測速暫停1年 除夕恢復執法 15:502022/01/21 生活 林口竹林山觀音寺歲末送暖 百萬慰助金助弱勢民眾過好年 13:352022/01/22 寶島 東南亞市場回溫 泰昇凱撒衛綠河出貨有勁 04:102022/01/22 證券．權證 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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