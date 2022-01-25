MUJI無印良品美麗華旗艦店將於26日開幕，品牌24日搶先曝光佔地超過600坪的賣場，以及新導入的服務，此次導入的新服務主要環繞於「在地化」、「永續環保」等核心，針對前者設置「良品市場」、邀請各地小農與文創職人參與的「聯連市市集」，後者則提供「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」、食物共享服務、樂土盆栽等，盼將店舖打造成民眾與人、台灣在地的人、事、物、商品交流的平台，除上述服務外，也提供可休息、閱讀的MUJI BOOKS空間、更設有免費飲用水提供站，提供過濾飲用水，讓顧客直接裝取。
本次賣場最大亮點莫過於佔地50坪的「良品市場」，近年強調在地話、走入台灣人生活的無印良品，此一賣場主要攜手雲林在地青農打造，另美麗華店也首次導入販售MUJI無印良品選品系列-「FOUND FOOD」，包含冷凍食品、調味料與台灣特色食材點心，包含品牌自有的食品零食、料理包等共多達600支品項。
另外，該賣場第二大亮點則是與「春池玻璃｜春室」合作的玻璃工坊，消費者可選擇製作玻璃色彩、紋樣等，用半小時時間打造屬於自己喜愛的器皿，同時也於賣場中提供玻璃回收服務，盼與民眾一起支持循環經濟與傳統工藝，另外也特別推出限定玻璃瓶，呼籲消費者減少使用一次性容器，方便顧客裝取店內提供的飲用水。
除上述新服務外，於旗艦店中也有來自世界各地的日常生活選品FOUND MUJI、打造個性織品的刺繡工坊等，為慶祝美麗華旗艦店開幕，26日至2月28日陸續有相關活動推出，美麗華旗艦店獨賣限定款黃麻購物袋、26日至2月6日，顧客於美麗華旗艦店購買6折與8折服飾，結帳再享8折優惠、2月1日至2月28日，單筆消費滿1000元，贈新春好禮一份、單筆消費滿3000元，贈玻璃杯一組等優惠，詳情可參考門市公告。
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