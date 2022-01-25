26日至2月6日，為慶祝無印良品美麗華旗艦店開幕，凡購買6折與8折服飾，結帳再享8折優惠。（無印良品提供）

農曆年節將近，不少品牌皆趕在農曆年假前曝光新動作，如無印良品美麗華旗艦店將於26日開幕，全新開幕後門市面積超過600坪，同時也導入許多新服務，如50坪生鮮蔬果賣場、與春池玻璃合作的玻璃工作坊、刺繡工坊、與小農、文創職人參與的聯連市、手作樂土盆栽等，另外也特此推出相關優惠，26日2月28日陸續推出相關優惠，如美麗華限定黃麻購物袋、2月1日至2月28日，單筆消費滿1000元，贈新春好禮一份、單筆消費滿3000元，贈玻璃杯一組等優惠，詳情可參考門市公告。

圖一：路易莎生活運動館採複合經營，門市就能感受到Self room健身氛圍。(路易莎提供）

另外連鎖咖啡品牌路易莎，於CITILINK松山貳號店結合其子公司推出的新品牌「Self room」，打造全台首間「路易莎生活運動館」，並於該門市推出生酮乳酪捲、生酮義式提拉米蘇等適合健身食用的美食，並透露年後將上市芒果、棉花糖等多種風味高蛋白飲系列，搶健康商機;另外，為慶祝Self room開幕，限定400名訂閱制享每月999元優惠；也有以分計費的形式，每分鐘定價2元，慶開幕享8折優惠，儲值1000元再贈送500元。