日本知名企業佳能（Canon）公司日前宣佈將關閉設於珠海的工廠，並進行裁員，事前傳出的極優渥的補償金方案在網上轟傳，但多數網民根本不信。直到昨日廠方發布公告證實後，網上輿論立即炸裂所有社群媒體。許多網民評價佳能的補償方案「比國內大多數良心企業家好得太多了」，甚至有網民以反諷方式指責日方此舉是居心不良的「惡意補償」，必須高度警惕外資大發補償金的企圖，以免落入其圈套。

最近在中國關廠裁撤的日本企業不在少數，佳能珠海公司裁員補償方案消息傳出後，才讓大陸網民大開眼界。廠方公告的補償方案是以月薪為基礎，包括基礎賠償（月薪乘年資N+1）、特別慰勞金(分3級加權年資乘月薪)與就業支援金（7個月薪資）感懷銘記獎金以及春節慰問金共5項。遣散補償金以前3 項金額最多，若以一位2000年入職、月薪1萬元人民幣（合台幣4.4萬元）的員工為例，大約能拿到47萬人民幣（合台幣205.7萬元）；如果是在職時間最高達到30年，且月薪僅一萬人民幣，則總共可以拿到150萬人民幣（合台幣656.5萬元）以上的補償款。這2項數額還不包括感懷銘記獎金以及春節慰問金，被遣散員工所獲的補償金總額也不設上限。

佳能珠海公司裁員補償方案消息傳出後，讓大陸網民大開眼界。該公司一份名為《關於協商一致解除勞動合同優待方案的公告》在網路引爆熱烈議論。（圖／網路）

由於關廠遣散費發放數額極為優渥，這份名為《關於協商一致解除勞動合同優待方案的公告》在網路引爆熱烈議論，許多網友給予高度評價，稱其「良心企業」。公告表示，提出方案只是一個標準，但每個員工的情況會略有不同，廠方會與每一位員工再進行仔細商談。佳能公司也向媒體證實了這份在網上流傳的公告及其內容確實為真。

有網民感嘆道，現在外企關廠也出現「內捲」（過度競爭）了，給遣散員工的賠償標準一個比一個高。去年底的幾個裁員或結束的大陸網企，都只給N（年資）＋1個月的月薪或是更低的標準，看來外企還是很有良心。

網路上有人指責日商佳能的遣散補償方案是「惡意補償」、「居心不良」，「赤裸裸地挑撥社會主義勞動者和企業之間和諧穩定的補償關係」，引來網民撻伐。（圖／網路）

大陸《勞動合同法》規定遣散員工的補償金有「雙封頂」規定，一是不得高於當地政府公佈的上一年度職工月平均工資3倍，二是支付補償年限不超過12年。相較之下，佳能的方案是按照實領月薪且不封頂，如此一來職位較高的主管階層，賠償金拿到數百萬人民幣的亦不在少數。為此許多人感嘆道：「看看別人，再看看自已，哎……」、「嘖嘖嘖，簡直讓人羡慕嫉妒恨啊！」「國內企業要拿到N+1都得費好大的勁。這一對比，全是傷害」。

大陸勞工在爭取遣散費上是極為弱勢的，與台灣20、30年前的情況類似，很多陸企關廠時，連法定最低標準不願支付。幾年前還發生過一個例子，一家大廠辭退一名幹了10多年的老員工時，在雙方商談好補償金後，卻又以莫須有的罪名讓警方將老員工弄去關了251天，此案傳開之後，嚴重打擊了大陸勞工爭取合理遣散費的信心。

佳能（中國）董事長兼執行長小澤秀樹發想的「感動常在」，於2004年被提出，2005年成為佳能亞洲營銷集團企業標語。小澤秀樹也為此理念為題撰寫一本自己的人生和職場經歷的傳記式著作。（圖／網路）

一位外企擔任人事部門經理表示，網路議論的話題全是高額遣散費，「因為佳能給的錢實在多得不像話」。通常企業能夠按照法定補償就不錯了，更多的企業停產想方設法的減少員工賠償。但佳能在法定補償外，還多了一大堆額外補償的名目，簡直就是變著法子在給員工發錢，而且還不設上限。

奇怪的是，網路上還有人指責佳能的補償方案是「惡意補償」、「居心不良」，「赤裸裸地挑撥社會主義勞動者和企業之間和諧穩定的補償關係，應該予以高度警惕，以免落入外資圈套。」有些網民猛烈反擊稱：「少給錢好嗎？中國人一定會罵日本人不道義。佳能多給錢，難道也錯了？」

日商佳能珠海廠關廠的操作，獲得極大好評。大陸輿論認為，只能說在善待離職員工方面，外企確實比多數大陸企業更人性化，確實做到了如同他們廣告所稱的「感動常在」。（圖／網路）

在「惡意補償」說引爆眾怒後，網民開始轉為反向嘲諷，他們說：「國內企業家不遵守勞動法，外國資本家竟然也不遵守勞動法，超額給遣散費」，「妄想玷污我們美好的中國夢，有本事你衝我來！」「小日本又耍陰招，給這麼多錢，腐朽我們的勞動者品質，養我大中華一幫懶人，這是釜底抽薪啊」，「佳能擾亂了國內市場環境，增加了民族企業與員工的矛盾，有故意挑撥離間的嫌疑」，「來吧！我們不怕這種資本主義的糖衣砲彈」。

在關閉珠海廠之後，佳能公司在大連、蘇州、中山等地企業仍繼續營運。該公司強調，在與員工解除勞動合同方面，遵循的基本原則是要高於法定標準的補償方案及人性化關懷。媒體對此評論稱，1000名左右的員工都得到了合理的補償，佳能可以體面的離開了。只能說在善待離職員工方面，外企確實比多數大陸企業更人性化，佳能此舉也確實做到了如同他們廣告語所稱的「感動常在」。