日本知名企業佳能（Canon）公司日前宣佈將關閉設於珠海的工廠，並進行裁員，事前傳出的極優渥的補償金方案在網上轟傳，但多數網民根本不信。直到昨日廠方發布公告證實後，網上輿論立即炸裂所有社群媒體。許多網民評價佳能的補償方案「比國內大多數良心企業家好得太多了」，甚至有網民以反諷方式指責日方此舉是居心不良的「惡意補償」，必須高度警惕外資大發補償金的企圖，以免落入其圈套。
最近在中國關廠裁撤的日本企業不在少數，佳能珠海公司裁員補償方案消息傳出後，才讓大陸網民大開眼界。廠方公告的補償方案是以月薪為基礎，包括基礎賠償（月薪乘年資N+1）、特別慰勞金(分3級加權年資乘月薪)與就業支援金（7個月薪資）感懷銘記獎金以及春節慰問金共5項。遣散補償金以前3 項金額最多，若以一位2000年入職、月薪1萬元人民幣（合台幣4.4萬元）的員工為例，大約能拿到47萬人民幣（合台幣205.7萬元）；如果是在職時間最高達到30年，且月薪僅一萬人民幣，則總共可以拿到150萬人民幣（合台幣656.5萬元）以上的補償款。這2項數額還不包括感懷銘記獎金以及春節慰問金，被遣散員工所獲的補償金總額也不設上限。
由於關廠遣散費發放數額極為優渥，這份名為《關於協商一致解除勞動合同優待方案的公告》在網路引爆熱烈議論，許多網友給予高度評價，稱其「良心企業」。公告表示，提出方案只是一個標準，但每個員工的情況會略有不同，廠方會與每一位員工再進行仔細商談。佳能公司也向媒體證實了這份在網上流傳的公告及其內容確實為真。
有網民感嘆道，現在外企關廠也出現「內捲」（過度競爭）了，給遣散員工的賠償標準一個比一個高。去年底的幾個裁員或結束的大陸網企，都只給N（年資）＋1個月的月薪或是更低的標準，看來外企還是很有良心。
大陸《勞動合同法》規定遣散員工的補償金有「雙封頂」規定，一是不得高於當地政府公佈的上一年度職工月平均工資3倍，二是支付補償年限不超過12年。相較之下，佳能的方案是按照實領月薪且不封頂，如此一來職位較高的主管階層，賠償金拿到數百萬人民幣的亦不在少數。為此許多人感嘆道：「看看別人，再看看自已，哎……」、「嘖嘖嘖，簡直讓人羡慕嫉妒恨啊！」「國內企業要拿到N+1都得費好大的勁。這一對比，全是傷害」。
大陸勞工在爭取遣散費上是極為弱勢的，與台灣20、30年前的情況類似，很多陸企關廠時，連法定最低標準不願支付。幾年前還發生過一個例子，一家大廠辭退一名幹了10多年的老員工時，在雙方商談好補償金後，卻又以莫須有的罪名讓警方將老員工弄去關了251天，此案傳開之後，嚴重打擊了大陸勞工爭取合理遣散費的信心。
一位外企擔任人事部門經理表示，網路議論的話題全是高額遣散費，「因為佳能給的錢實在多得不像話」。通常企業能夠按照法定補償就不錯了，更多的企業停產想方設法的減少員工賠償。但佳能在法定補償外，還多了一大堆額外補償的名目，簡直就是變著法子在給員工發錢，而且還不設上限。
奇怪的是，網路上還有人指責佳能的補償方案是「惡意補償」、「居心不良」，「赤裸裸地挑撥社會主義勞動者和企業之間和諧穩定的補償關係，應該予以高度警惕，以免落入外資圈套。」有些網民猛烈反擊稱：「少給錢好嗎？中國人一定會罵日本人不道義。佳能多給錢，難道也錯了？」
在「惡意補償」說引爆眾怒後，網民開始轉為反向嘲諷，他們說：「國內企業家不遵守勞動法，外國資本家竟然也不遵守勞動法，超額給遣散費」，「妄想玷污我們美好的中國夢，有本事你衝我來！」「小日本又耍陰招，給這麼多錢，腐朽我們的勞動者品質，養我大中華一幫懶人，這是釜底抽薪啊」，「佳能擾亂了國內市場環境，增加了民族企業與員工的矛盾，有故意挑撥離間的嫌疑」，「來吧！我們不怕這種資本主義的糖衣砲彈」。
在關閉珠海廠之後，佳能公司在大連、蘇州、中山等地企業仍繼續營運。該公司強調，在與員工解除勞動合同方面，遵循的基本原則是要高於法定標準的補償方案及人性化關懷。媒體對此評論稱，1000名左右的員工都得到了合理的補償，佳能可以體面的離開了。只能說在善待離職員工方面，外企確實比多數大陸企業更人性化，佳能此舉也確實做到了如同他們廣告語所稱的「感動常在」。
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