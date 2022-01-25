布吉納法索總統卡波雷所屬政黨今天表示，在軍隊發動政變後，卡波雷安然逃過刺殺，目前下落不明。軍隊稱已推翻卡波雷、凍結憲法、解散政府和國會並關閉邊界。
歐洲聯盟發表聲明，呼籲政變軍隊「立即」釋放卡波雷（Roch Marc Chrisan Kabore）。
西非國家布吉納法索各地若干軍事基地的官兵23日叛變，要求開除軍方領導人，並取得較多資源以敉平2015年爆發的伊斯主義叛亂行動。
卡波雷2015年開始掌權，2020年以優先掃蕩伊斯蘭主義叛亂為訴求當選連任，但卻未能平定這場流血叛亂，造成民怨日益沸騰。
他所屬政黨人民進步運動（People's Movement for Progress）今天表示，卡波雷是一項「流產刺殺行動」的目標。法新社記者今天清晨目擊，他的官邸外有3輛佈滿彈孔的汽車，其中一輛還有血跡。
4名安全和政治消息人士透露，卡波雷已辭職。非洲聯盟（AU）和西非經濟共同體（ECOWAS）則對他們所稱這場流產政變加以譴責。
不過由達米巴（Paul－Henri Sandaogo Damiba）中校簽署並由另一名軍官在電視宣讀的公告中說，軍隊已和平接掌政權，被關押人士都身在安全地點。（譯者：張佑之）1110125
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