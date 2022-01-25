台灣大哥大總經理林之晨上任即將屆滿3周年，日前應MOMOTV節目《大雲時堂》主持人李四端多次邀請下接受專訪，林之晨分享掌舵台灣大總經理將屆三年的心路歷程。

台灣大在2021年成為Disney+在台獨家合作的電信營運商，MOMOTV製作單位特別以Disney+平台上四大熱門角色，由林之晨透過遊戲來解讀自己的性格特質，包括漫威的鋼鐵人、美國隊長、《冰雪奇緣》艾莎公主及《星際大戰》尤達大師。

林之晨認為，他在過去從事新創事業時，個性就像鋼鐵人一樣固執強悍，但也因為這些新創公司都是由他一手建立、任用員工，不怕得罪人，個性上也比較衝，甚至有點中二。

直到加入台灣大哥大，面對組織龐大的企業而逐漸轉變，反而希望自己成為發揮智慧、明察秋毫的尤達大師，學習更有耐性、更了解同仁特性，有效激勵員工朝共同目標前進。

談到人才招募，林之晨認為，他看重的是「學力」，而非「經歷」，他說，十幾年前還沒有直播主或Youtuber，現在卻有近10萬人透過這些行業過生活，5G時代，世界變化速度愈來愈快，成功必需靠「學力」，對事物充滿熱忱、付諸行動力，並具備邊走邊學的能力，才不會被淘汰，而「學力」也是台灣大哥大目前評估人才的重要標準。

林之晨在上任時喊出要花10~15年時間，將台灣大的市值提升至1000億美元，等於是將台灣大再放大10倍規模，這是個充滿挑戰性的任務，林之晨表示，目標設定好之後就要確實執行，定期檢視，直到達成目標，當初台灣大董事長蔡明忠曾建議他不要把目標喊得那麼大、喊5倍就好，但林之晨認為，10倍的目標更值得他投注時間與心力，因此許下宏願帶領台灣大全體同仁朝這個目標前進。

「勇者必備的武器」，林之晨選擇了弓箭，李四端解讀，林之晨的經營模式為決勝千里、運籌帷幄，林之晨則透露自己就讀台灣大學時，是籃球校隊一員，當時台大男籃並沒有體保生和教練，只能靠著自創的戰術與策略，以及每周三次、早上6點開始的規律練習，最終獲得甲三級全國冠軍。

林之晨謙稱自己是球隊「板凳中的板凳」，主要擔任出頭腦的小助教，記錄不同球隊的比賽畫面，再檢討和分析球賽內容，用科學方法幫助球員進步，最終讓團隊靠著一步一腳印，奪下冠軍，這段經歷讓他引以為傲。

林之晨直言，國內外許多企業，大多只會思考下一季或下一個年度的規劃，很少考慮5~10年後的競爭態勢，當初董事會找他擔任總經理，就是希望他能為公司做長線規劃與布局。