美股今天演出戲劇性走勢，盤中跌深，投資人大舉逢低承接，產生強大推升力道，3大指數尾盤急拉，終場收高。

道瓊工業指數上揚99.13點或0.29%，以34364.50點作收。

標準普爾指數小漲12.19點或0.28%，收在4410.13點。

科技股那斯達克指數漲86.21點或0.63%，收13855.13點。

費城半導體指數漲45.16點或1.31%，收3479.95點。（譯者：張佑之）1110125