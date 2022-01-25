美股盤中跌深 尾盤急拉收高 道瓊上揚99點 06:052022/01/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股盤中跌深 尾盤急拉收高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天演出戲劇性走勢，盤中跌深，投資人大舉逢低承接，產生強大推升力道，3大指數尾盤急拉，終場收高。 道瓊工業指數上揚99.13點或0.29%，以34364.50點作收。 標準普爾指數小漲12.19點或0.28%，收在4410.13點。 科技股那斯達克指數漲86.21點或0.63%，收13855.13點。 費城半導體指數漲45.16點或1.31%，收3479.95點。（譯者：張佑之）1110125 《日股》觀望氣氛濃 日股早盤跌 股匯同步開低走高 新台幣連二升 #13 #點或 #美股 #盤中 #跌深 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股重挫 本周續忐忑 04:102022/01/23 財經要聞 美股崩跌+Omicron告急 台股紅包行情曝 16:162022/01/23 財經 《盤中解析》低接救援 翻紅反攻17900 11:592022/01/24 財經 15檔法人低接股 迎金虎年 04:102022/01/24 證券．權證 《國際金融》觀望Fed會議、重要財報 美股期貨走高 12:332022/01/24 財經 台積電猛拉13元 台股急拉近260點月線線失而復得 12:292022/01/24 財經 《港股》美股下挫＋本地疫情擴大 恆指跌逾1％ 11:082022/01/24 財經 《盤後解析》台積電帶隊 台股逆轉勝 14:492022/01/24 財經 13檔搶賺紅包財 逆勢吸金 04:102022/01/24 證券．權證 美股大震盪亞股全線受累 大陸股市反而大幅吸金 22:212022/01/24 財經 《證交所》特選臺灣IC設計報酬指數 盤中即時指數發布 15:062022/01/24 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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