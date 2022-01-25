知名YouTuber「台南Josh」（鄭毓倫），去年7月才與女友登記結婚，甜蜜合照猶在，不料傳出家暴事件！Josh當律師的表姐在臉書粉專曝光內幕及照片，只見Josh住家一團亂，不僅家具、家電被砸，衣服、窗簾被剪破，還有Josh就醫的驗傷單。

「嗨嗨，我是Josh」，在棒球界頗負盛名的Josh，以討論美國、台灣職棒相關科學數據聞名，YouTube頻道有27萬人追蹤。他於去年7月和女友Amber登記結婚，不料Amber在23日爆料「Josh失蹤了」，24日再傳出Josh被老婆家暴，連夜逃回老家。

「台南Josh」日前拍片介紹新家，沒想到被老婆砸了。（巴毛律師混酥團授權使用）

Josh的表姐陳宇安在臉書粉絲專頁「巴毛律師混酥團」曝光事件過程，指夫妻吵架很正常，但女方卻把家裡砸了，還在牆上用口紅寫下「死」、「死媽寶」，甚至附上一個詭異的微笑。Josh就醫的驗傷單一併公開，身上有多處挫傷及瘀腫。

據指出，Amber於23日在IG發布限時動態，稱老公失蹤找不到人，還說出「我要死了，我還是找不到他」的話，網友猜測兩人是不是吵架了，沒想到竟演變成家暴。女方的社群平台，包括IG、YouTube已全部關閉。

Josh的老婆在牆上寫下「死」字。（巴毛律師混酥團授權使用）