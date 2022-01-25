疫情指揮中心昨日公布新增15例本土，與前兩日的確診數相比，有明顯趨緩跡象，不過根據疾管署官網「本土病例地理分布圖」顯示，今年截至24日為止，已累計300人染疫，昨日宜蘭縣也新增3人確診，導致地圖燈號一夜由米白色轉為淺土黃色。

據疾管署網站資料，今年已累計300例本土，其中以桃園市214人占最多，其次為高雄市46人、台北市13人、新北市11人、新竹市6人、新竹縣6人、宜蘭縣3人及基隆市1人。

目前台中市、苗栗縣、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東市及屏東縣尚無本土個案，因此燈號仍舊維持米白色的安全燈號

宜蘭縣礁溪長榮鳳凰酒店爆發群聚感染，23日上午先是一名櫃台男員工（案18443）確診後，又傳出在飯店打工的女友（案18468）也染疫，24日上午男主管出現身體不適，至醫院採檢PCR，結果陽性確診，接著又找出兩名同事也確診，該飯店已累計5人染疫，目前感染源仍不明，相關接觸者仍持續匡列中，指揮官陳時中也說，看起來沒有擴大跡象，但還要再觀察社區第二層接觸者。

另外，指揮中心也宣布，二級警戒再延長至2月7日，民眾外出須全程佩戴口罩，包括運動、唱歌及拍照等活動，搭乘高鐵、台鐵等大眾交通工具等，也禁止飲食，並呼籲民眾出入公共場域，落實實聯制。