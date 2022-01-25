台北市為了推「台北通」APP，過去已將許多市府提供的公共服務綁進該APP中，讓不少民眾認為有如被強迫推銷一樣，台北市議員苗博雅因此在1月20日晚間發起《拒絕台北通強迫推銷》全民連署，僅4天就有超過9700人響應，等今（25）日在議會大會正式通過，就會成為本年度總預算的綜合決議。

苗博雅昨日晚間在臉書發文，指出北市府近1年來運用各種行政手段，將市府提供的公共服務「綁進台北通」，使許多民眾為了取得公共服務被迫註冊台北通，但台北通原本就有個資隱私、數位足跡等疑慮，加上市府強迫推銷的手段，引起民眾疑慮及民怨。

苗博雅說，為了反映民意及保障人民的「資訊自主決定權」，她早在2020年5月29日就曾質詢台北市資訊局，又於2021年11月11日對柯文哲市長提出質詢，並在同年12月23日正式提出111年度台北市政府總預算綜合決議案，禁止市府強迫推銷台北通，獲得財建委員會修改文字後通過，不過因為市府及部分議員反對進入政黨協商，前後協商4次均未達成共識，她才會在1月20日發起《拒絕台北通強迫推銷》全民連署。

苗博雅透露，僅4天的時間就有超過9700人加入，幾位關心台北通議題的議員也在政黨協商時據理力爭，24日議會進行第6次政黨協商時終於凝聚共識，讓各黨派議員同意我所提的綜合決議文字，限制北市府不得僅以台北通（單一身份識別）為唯一申請管道，待今日在議會大會正式通過，就會成為本年度總預算的綜合決議。

苗博雅強調，她不是反對北市府推動智慧城市，但認為政府有義務保障人民的「資訊自主決定權」，在台北通的資料利用、個資保障規範未完善，無法符合GDPR標準前，皆應以「尊重自由意願、自願加入使用」為原則，不該打著數位城市的大旗，用各種行政手段迫使人民配合使用。

苗博雅說，這個綜合決議是保障市民資訊自主決定權的第一步，接下來會緊盯市府落實議會決議，若民眾未來仍有發現北市府強迫推銷，可以與議員聯絡反應，並說「最感謝的，是超過9700位已經連署的民眾。這個決議，是人民力量的勝利！」