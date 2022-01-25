美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍一架F-35戰機昨（24）日在南海進行例行飛行時，降落在航母卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN 70）甲板上時失敗，飛行員彈射成功，不過仍造成7人受傷。

美國海軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）發布聲明指出，24日航母卡爾文森號在南海進行例行飛行作業時，一架F-35C閃電II（F-35C Lightning II）戰機在甲板上發生「降落事故」。

聲明指出，飛行員從戰機中成功彈射，並且獲得軍用直升機救援，目前狀況穩定。

不過這起意外一共造成7名水手受傷，3名水手需要送至菲律賓馬尼拉的醫療設施救治，目前狀況穩定，另外4人在船上接受治療。

美國軍方目前仍在調查事故原因。

路透社報導，美國國防部表示，由卡爾文森號及「林肯號」（USS Abraham Lincoln）領軍的2支美國海軍航母打擊群自23日起在南海展開行動，隨著台灣通報解放軍戰機入侵水域，美國航母進入南海進行演訓。