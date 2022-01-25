本土疫情升溫，不少店家重新在門口張貼「掃實聯制」的告示，對此，一名網友分享神奇書寫方式的告示紙條，必須要花時間仔細看才能懂，意外引發網友熱烈討論，不少人崩潰直呼，看到懷疑自己的中文程度，這個寫法真的讓人整肚子火欸！同個顏色的字先寫橫書，後又改為直書，讓強迫症的人都快哭了。
一名網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享某店家貼在門口的告示，只見紙上寫的17個字，從左到右、從上自下來看的話是「疫、情、嚴、重、店、聯、出、請、員、制、示、主、感、給、實、動、謝」。其中前面的4個字還能懂，但後面簡直就像是亂碼，根本不清楚店家想表達什麼意思。
該網友看完感嘆地說，告示就是要這樣寫，才可以引起大家的關注，尤其是像他一樣有點強迫症的人，真的會盯著告示看非常久，直到研究出來箇中涵義，只能說店員贏了，策略非常成功，而且最上面一行橫書「由左至右」寫沒錯，下面的字為直書「由右至左」書寫也沒問題，就是看著讓人有些受不了。
而這篇告示主要是想提醒顧客「疫情嚴重，請主動出示實聯制給店員，感謝！」神奇的書寫方式引起網友熱烈討論，「我也看了好久才懂」、「這樣寫讓我一度懷疑我的國文能力」、「瞬間覺得自己是文盲」、「看了三十秒，還是不知道在寫啥」。
另有不少網友看了超不爽，「看完火都上來了」、「要就寫橫的，不然就寫直的，一樣的顏色先橫又直，強迫症真的不能忍」、「這個看了會一把火」、「設計師看到也直接受不了」、「我看到生氣欸，到底在寫啥」。
文章來源：爆廢公社公開版
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