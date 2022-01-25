隨著交易大限2月10日不斷逼近，費城七六人季中送出班西蒙斯（Ben Simmons）的可能性也愈來愈低。根據美媒《The Athletic》報導，七六人已經向國王、老鷹出價，如果沒有成功，將會讓西蒙斯坐板凳到季末，然後等到夏天再交易籃網的哈登（James Harden）。

即使西蒙斯聲稱有心理健康的問題，球場上又有跳投不準、罰球不佳的罩門，但他擁有優異的防守能力，七六人籃球總裁莫瑞（Daryl Morey）仍無意將他降價出售，老闆同意他把此案拖到夏天再處理。莫瑞向國王索取雙能衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）以及多支首輪選秀籤，向老鷹索取大前鋒柯林斯（John Collins）和多支首輪籤。國王拒絕了七六人的提議，哈利伯頓將是他們重建計畫的核心球員。老鷹另外還想要七六人大前鋒哈里斯（Tobias Harris）。

哈利伯頓：場均14分、3.9籃板、7.2助攻，三分球44%，罰球80%。

柯林斯：場均17分、7.9籃板、2助攻，三分球43%，罰球80%。

哈里斯：場均18.2分、7.4籃板、3.8助攻，三分球31%，罰球85%。

西蒙斯（上個球季）：場均14.3分、7.2籃板、6.9助攻，不會三分球，罰球61%。

上個球季七六人就試圖以西蒙斯交換火箭的哈登，但是哈登最後在四方交易被賣到籃網。現在哈登與籃網尚未續約，等到季末籃網可以「簽了再賣」將他送到七六人，不過籃網同時還有厄文（Kyrie Irving）的問題要處理，厄文與哈登預計在今夏都會跳脫合約。