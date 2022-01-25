藝人納豆（林郁智）昨（24日）驚傳腦出血緊急住院開刀，所幸手術順利結束，針對納豆病況，經紀人恩恩表示：「豆媽媽有強調豆哥真的沒事」，不過就有眼尖網友發現，納豆3天前在臉書留言：「中風」，沒想到竟一語成讖，這巧合如今看來令人毛骨悚然。

「ELLE Taiwan」臉書21日在臉書發文：「另一半做什麼事會讓你心跳加速？」納豆3天前留言「中風」，還附上笑歪的貼圖，小編則回應：「這要趕快送醫啦」，浩角翔起還說：「額...兄弟你不要亂開玩笑！」沒想到納豆昨竟傳出腦出血送醫消息，巧合讓網感嘆：「別亂開玩笑」、「話不要亂說」、「早日康復」。

納豆3天前留言竟一語成讖。（圖／取材自ELLE Taiwan臉書）

41歲納豆本月7日才過41歲生日，24日卻驚傳腦出血緊急住院開刀，消息震驚演藝圈，納豆的舅舅、新北市長侯友宜在關心外甥病情後，也在臉書發文：「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」演藝圈好友陶晶瑩、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典等人都留言為他打油打氣。

針對納豆病況，納豆經紀人恩恩昨深夜則以納豆臉書粉專帳號回應：「首先，剛剛看到侯市長的訊息我也很驚慌，跟豆媽媽「再次」確認後，豆哥人沒事！謝謝侯市長的關心，知道他關心外甥的狀況！侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心」。