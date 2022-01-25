玉山今晨下雪了！氣象專家吳德榮指出，今天受東北季風影響，北台灣偏涼，周五、周六南海水氣通過，連兩天全台有雨，接著小年夜（30日）強冷空氣南下，越晚越冷，冷空氣最強時刻在小年夜晚上到除夕清晨，低溫下探10度，除夕至初一白天乾空氣籠罩，初一清晨再探10度。

玉山的雪從清晨6點30分下到7點停止，積雪約0.7公分厚。(氣象局提供)

氣象局清晨發布花蓮大雨特報，今天（25日）受東北風影響，花蓮有局部大雨發生的機率。同時玉山今晨也下雪了，從清晨6點30分下到7點停止，積雪約0.7公分厚，成了銀白世界。今北部、東半部有局部短暫雨，中部零星飄雨，冷空氣很弱，北台灣偏涼，約15至20度，中南部白天舒適早晚涼，約16至27度。周三、周四（26、27日）天氣好轉，氣溫逐日漸升。

春節過年天氣部分，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄分析，最新歐洲模式模擬顯示，周五（28日）南海低壓的水氣北移，降雨範圍由南部逐漸向北擴展。周六（29日）鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。接著小年夜（30日）強冷空氣南下，氣溫續降，越晚越冷；北部及東半部仍有局部雨，晚轉乾。

吳德榮表示，小年夜晚至除夕清晨（30至31日）冷空氣最強，平地最低溫下探10度。除夕至初一（31至2月1日）白天乾空氣籠罩，全台晴朗穩定，白天有陽光不覺冷，夜間因強輻射冷卻加成，初一晨平地再挑戰10度最低溫。初一白天回暖，晚上鋒面接近、初二（2日）鋒面影響，天氣再轉變。