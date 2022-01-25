新冠肺炎疫情反覆不定，邊境管制未解使雙北國際觀光飯店營運仍艱辛。台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，2022年針對住房、餐飲及宴會業務將分頭並進推展相關計畫，除持續拓展國旅客群，並期盼下半年國境能開放帶動商務客來台，目標今年平均住房率回升至6成。

面對國際品牌飯店逐年加入市場挑戰，陳隆慶指出「了解競爭者」、「機動式調整目標導向」及「鞏固餐飲優勢、開拓外賣商機」將是台北君悅未來站穩市場的首要任務，目標希望透過上述策略，能使今年住房及餐飲營收重返2019年疫情前高峰時期的7～8成水準。

1990年9月開幕的台北君悅酒店，由豐隆集團旗下千禧國際酒店集團及新加坡城市發展公司共同出資興建，委由凱悅酒店集團經營管理。酒店緊鄰台北101大樓的金融中心黃金地段，設有850間客房及9間高級餐廳及酒吧，為全台客房量體最大的國際五星級指標酒店。

台北君悅酒店業績在2019年創下歷年高峰，惟新冠肺炎疫情連2年對仰賴國際旅客甚重的雙北國際觀光飯店營運帶來嚴峻考驗。台北君悅2021年住房及餐飲宴會營收約3比7，平均住房率雖自21.48％回升至25％，但平均房價則自4911元續降至約4800元。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，面對疫情連2年對旅遊業的考驗，酒店團隊同仁不斷調整腳步，力求全面性業務整合，將餐飲、宴會、住房與信義區無以取代的地利優勢加以包裝，尋求有效益的商業結盟機會，接連推出刺激國旅消費市場方案。

雖然近期住房及宴會業務再受本土疫情升溫影響，台北君悅仍將針對住房、餐飲、宴會陸續推展相關計畫。在邊境尚未開放下，上半年首重拓展國旅、開發大型企業獎勵旅遊團，針對家庭、商務人士與寵物房型等客層精準分眾，因應市場需求推廣優惠方案。

陳隆慶表示，希望下半年全球疫情回穩，使5月即將登場的台北國際觀光博覽會、大型國際電腦展會Computex得以率先回歸，有效帶動酒店宴會及住房營收。宴會方面將極力穩固深獲好評的精品外燴，並延伸觸角至銀行、藥廠、科技廠等高端產業。

陳隆慶指出，台北君悅近期將成立「核心宴會小組」，分劃餐飲團隊人力、推出高機動性的五星私廚服務，盼進一步拉抬宴會業績。婚宴主力則填滿次吉日與農曆7、8月活動場次，規畫從求婚、證婚至蜜月、結婚周年的全包式客製化行程，目標承接200場婚宴。

餐飲方面，陳隆慶表示，「開拓銷售通路」、「開發外帶商品及贈禮商機」仍為主力目標。看準國內節慶贈禮市場逐年大增，今年將提升整體銷售目標，持續推廣外帶餐點、特色禮盒及客製伴手禮，盼能挹注餐飲業務逾3成銷售業績。

同時，台北君悅2樓「茶苑」正規畫首季重新包裝出發，以吸睛下午茶搶市、同時衝高館內平日下午時段來客量。針對「凱菲屋」及「彩日本料理」2大自助餐廳，則將善用館內社群資源、以故事行銷手法，強化消費者忠誠度與互動率，持續衝高吃到飽餐飲營收。