全球數位科技發展的跨域整合趨勢日益盛行，新型態的服務模式也隨之興起，開發金(2883)旗下中壽、奇美醫院與成大數位生活科技研發中心共同攜手，結合醫療、學術、科技及金融保險等不同領域專業合作，開啟健康醫療結合金融保險及科技創新生態圈理念發展，打造醫病關係及客戶服務全方位的全新體驗。

為了帶給台南市民更好的醫療及金融服務體驗，此次中壽、奇美醫院與成大數位生活科技研發中心共同攜手，從智慧醫療、遠距諮詢、數位創新及數據串接服務等項目展開交流與合作，積極開發跨領域的創新醫療照護服務模式。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽一直長期在台南地區深耕，這次希望結合三方優勢，將醫療照護與保險價值及科技創新共同融入服務場景，從諮詢、就醫、診療到理賠，提供全方位「保險X科技X醫療」旅程，創造更便民、創新的客戶體驗，此次跨域聯盟合作將再深化中壽於大台南的在地關係，亦促進日後跨域發展更完整的合作模式。

成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達指出，結合保險、醫療與科技的創新服務，也對民眾的醫療訊息保護有著更高的要求，此次合作除了服務模式的創新以外，資安防護措施、個資法保護、醫院及保險公司實務作業需求也都是考量的重點，必須從資訊面、法規面、實務面進行全方位規畫才能兼顧服務創新和確保民眾的權益。成大的數位證書團隊提供合適的發證建置工具和公正第三方驗證稽核服務，協助規畫符合醫院規定的發證流程、串接保險公司所需資料格式，在病人自主授權下，不同單位間將可快速、安全及有效進行醫療數位資料授權與交換。