國內新冠肺炎疫情再度升溫，台中銀(2812)桃園南崁分行因行員同住家屬確診，24日預防性停業進行全面清消、全體同仁居家檢疫，經完成全面清消、確認PCR核酸檢測結果均為陰性後，將於今（25）日恢復正常營業。

台中銀表示，南崁分行行員同住家屬23日接獲衛生主管機關通知確診，為保障客戶及員工健康安全，依金融監理機關防疫處理程序，24日預防性停業一天並啟動備援計畫，調派鄰近地區的大園分行及桃園分行支援執行相關業務，維持營運不中斷以保障客戶權益。

台中銀指出，南崁分行全體同仁皆居家檢疫，且經PCR核酸檢測結果全數為陰性。停業當日亦完成周遭環境全面清消，以降低染疫風險，並保障日後洽公民眾健康無虞。為便利客戶洽辦業務，南崁分行將於25日恢復正常營業。

台中銀持續要求全台分行同仁落實上門客戶實聯制、量測體溫及定時進行酒精環境消毒。透過加強推廣非接觸式金融服務，協助客戶透過視訊、電話及預填單方式完成存提款、轉帳、匯款等金融業務需求，降低客戶至營業廳辦理相關金融業務等待時間。