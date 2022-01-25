TutorABC麥奇數位宣布由前摩根史坦利（Morgan Stanley）與美林證券（Merrill Lynch）投資銀行家楊順銓領銜的國際投資團正式入主，並由楊順銓代表出任董事長。新投資團隊的首要目標是將TutorABC轉變為全球級企業，2022年TutorABC將陸續推出全新產品，擴大企業組織和校園機構的B2B服務，也擴展語言學習服務到其他國際市場，預計營運與營收規模將成長1倍。

楊順銓領銜的投資團由美國及英國投資人組成，擁有豐富的教育、金融、國際電子商務背景。楊順銓不僅具有深厚的教育服務背景，經營全球知名遊留學暨語言機構Kaplan在台代理逾20年，本身更是CFA講師，教導CFA 1、2、3級課程，並於瑞士信貸亞洲內部私人銀行培訓課程擔任首席培訓師，也透過家族的The Yang Foundation與Kingdom Education Foundation，為全球30多個國家160多所學校提供全面的教育課程。

華語學習品牌TutorＭing將鎖定美國、英國、加拿大、澳洲市場；而英語學習品牌TutorABC & tutorJr，也將聯手與華語學習品牌TutorＭing進軍亞洲市場，如：日本、韓國、印尼、泰國、越南、香港。此外，TutorABC也同步放眼歐洲、印度、中東市場的龐大語言學習商機。

TutorABC也計畫在台灣首度以獨立產品的形式，推出自家研發線上學習平台TutorMeetCloud，提供企業進行教育訓練與學校實施線上教室。TutorMeetCloud過去一直是TutorABC課程的主力教學平台，10年舉辦超過5000萬堂課程，並未對外單獨面世，而近期已開始在數所中小學裡測試使用，協助40000名學生進行線上學習。

楊順銓強調，TutorABC一直持續以科技重新打造教育模式。在接下來的幾個月會有新消息持續公佈，尤其是新產品上市與全球夥伴合作計畫。