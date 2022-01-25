新北市政府副發言人呂家愷參選土樹三鶯區市議員的可能性高。（擷取自呂家愷臉書）

國民黨選舉遭「三殺」，國民黨籍的新北市市長侯友宜卻一枝獨秀，不斷蟬聯各大民調冠軍，備受政壇關注。新北市政府副發言人呂家愷指出，侯從來不被政治或輿論因素左右，凡事只關心「對人民有益」與否，這種領導態度讓市政團隊從上任第一天，便全力衝刺至今，也讓基層年輕人相信，只要自己願意努力、持續做對的事，自己遲早也能成就一番作為。

呂家愷24日在臉書發文，刊出一張侯友宜接受專訪的照片，在該專訪中侯大談「做事是王道」。呂表示，來到市府轉眼三年過去，也許是受到侯市長做事情的態度影響，整個市政團隊從上任第一天，便全力衝刺到現在，一刻未曾停歇，這過去三年的累積，讓未來一年充滿動能。

呂家愷指出，能像侯友宜這樣不被政治或輿論因素左右，只問這麼做是否「對人民有益」的領導風格，讓他們這群在基層的年輕人，能夠真正相信，只要持續做正確的事情，自己遲早也能成就一番作為。

對此，呂家愷強調，他在擔任副發言人前曾參與過許多市政推動，與市府同仁一起挑燈夜戰的日子，是他成長至今最重要的養分，未來他也會陸續跟大家分享這一切的點點滴滴，也謝謝大家一直以來的鞭策與鼓勵。