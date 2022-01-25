納豆昨（24日）驚傳腦出血送醫開刀搶救，演藝工作暫時全面停工，事後經紀人表示跟納豆母親再次確認已經沒事，不過如今又傳出到院時出血太多，只能先放「引流管」減輕腦部血壓，經紀人也對此事做出回應。

藝人納豆昨（24日）傳出出血性中風送醫開刀，對此，經紀人在納豆粉絲專頁下留言表示看到侯市長訊息也很驚慌，加上消息眾多，為了避免大家恐慌，已經跟納豆母親再次確認豆哥人沒事，至於侯市長在PO文喊話要幫納豆集氣，也是希望愛甥心切，關切他的狀況，希望他今年能平安順利而已，也感謝大家一整天的關心。

經紀人強調納豆已經平安無事。（納豆臉書）

根據《三立新聞》報導，有網友爆料納豆動完手術後正在加護病房觀察，但又有一消息指出他到院時由於出血太多，檢查發現時已無法開刀，只能先放「引流管」減輕腦部血壓，甚至表示他可能早有高血壓或是血管瘤，出血原因不明，經紀人對於以上消息強調：「沒有啦，請關心他的爆料者冷靜，也給病人靜養空間。」至於手上節目及電影拍攝工作，目前全面暫停。

納豆留言竟一語成讖。（ELLE Taiwan臉書）

不過有眼尖網友發現，「ELLE Taiwan」臉書21日在臉書發文：「另一半做什麼事會讓你心跳加速？」當時納豆還留言：「中風」，還不忘搞笑附上貼圖，小編則回應：「這要趕快送醫啦」，沒想到如今竟一語成讖，此巧合讓人覺得毛骨悚然。