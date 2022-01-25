台灣社區遭Omicron攻陷，民眾施打疫苗意願提升。台北市長柯文哲拍板，將在大年初四至初六，加開疫苗接種服務，並於今日上午9時至下午5時開放民眾上網預約，提供2.1萬劑的輝瑞／BNT，北市總計有98間診所及1中型接種站可打。

北市春節加開疫苗接種服務。（圖／台北市政府提供）

柯文哲昨（24）日於北市防疫記者會中指出，雖然大家都比較傾心莫德納，但以醫學角度來說，BNT與莫德納保護力應該是沒有差，目前北市仍有2萬1000劑的BNT，並於今（25）日上午９時至下午５時，限時開放一天，讓民眾到「台北市政府疫苗預約平台」預約施打，開打時間為大年初四至初六（2月4日至2月6日），北市總計有98間診所及東區地下街７號廣場的中型的接種站可打。

柯文哲說明，若錯過今天沒有預約，或沒有約到的民眾，也可等到明（26）日中央開放1922預約平台預約第21輪，開打時間預計為2月7日。

另外，北市聯合醫院副總院長璩大成也表示，不管是什麼疫苗排列組合，基本上具有的保護力都介於70%至80%之間，所以打疫苗不需要做太多比較，所有的mRNA疫苗保護效力都非常好，且有效降低三成感染，也能減少住院率，保護力達88%，因此不管接種哪一牌疫苗，只要打滿三劑，效果都在70至80%的保護力。