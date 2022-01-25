新竹科技產業蓬勃發展，吸引不少工程師常駐，一名女網友表示，好友年後就要去竹科工作，除了猶豫要在金山街還是新竹高鐵站附近租房子外，也好奇「大家對新竹印象如何，會想住在新竹嗎」，對此，有網友大讚新竹單身工程師特別多，「沒男友、單身很久的女生很適合去新竹住」。

原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，好友年後就要到竹科當工程師，考慮要在有「竹科新手村」之稱的新竹金山街，還是交通便利的新竹高鐵站附近租屋，讓好友相當猶豫，因此原PO代友詢問，「大家對新竹印象如何，會想住在新竹嗎」。

對此，不少網友留言分享對新竹的印象，「風超大」、「美食沙漠」、「貢丸真的很推」、「最有趣的地方就是新竹巨城」、「最近常去新竹住，覺得這裡車多路小很恐怖，不過其他都不錯」、「喜歡新竹的天氣，但大眾交通真的不太方便」。

也有網友大讚新竹單身工程師特別多，是單身女子的天堂，「沒男友、單身很久的女生很適合去新竹住」、「新竹女生交男友超容易，而且可以用力挑」、「我認識的女生朋友在都市沒什麼異性緣，可是自從搬去新竹後，不知道是桃花開了還是怎樣，3個月內就有男友，而且半年內就結婚生子」。