國民黨在四大公投和中二立委補選、罷昶案投票三連敗，《美麗島電子報》日前公布民調，民眾對國民黨好感度比上月減少5.3個百分點，反感度則增加4.9個百分點，對此，港媒評論認為，藍營好感度持續下探，恐對藍委蔣萬安參選北市選情有一定影響，且蔣萬安個性偏軟，走不沾鍋風格，外加藍白合恐無法成型情形下，蔣萬安選情隱憂漸現。

《美麗島電子報》24日公布一月國政民調，46.3％對民進黨有好感，比上月微增0.2個百分點，41.4％對民進黨反感，比上月減少2.8個百分點，未明確回答有12.3％；在國民黨方面，22.7％民眾對國民黨有好感，比上月減少5.3個百分點，63.0％對國民黨反感，比上月增加4.9個百分點，未明確回答的有14.3％。

對於這份民調結果，港媒《中評網》今（25日）報導指出，顯然國民黨在經歷四大公投、中二補選和罷昶後，其政黨品牌形象與信任遇重大危機，恐對蔣萬安的選情造成一定的影響，且超過6成5的台北市20歲至49歲族群對國民黨反感，無疑是對蔣的一大警告。

該評論指出，前台北市長郝龍斌日前提出藍白合的議題，呼籲別讓民進黨漁翁得利，不過，民眾黨主席、台北市長柯文哲則諷刺，建議「藍綠合」，然後民眾黨會再逐一擊敗；而民眾黨北市士林、北投區議員擬參選人黃瀞瑩也表態不支持藍白合，藍白合恐是無法成型。此外，台北市副市長黃珊珊的防疫形象有成，且獲親民黨等小黨力挺，黃珊珊門檻嚴然成型，蔣萬安該如何應對？