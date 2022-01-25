氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部有零星飄雨的機率；冷空氣很弱，北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼；明日、27日天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，28日「南海低壓」的水氣北移，降雨範圍由南部逐漸向北擴展；29日「鋒面」挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降；小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；迎風面北部及東半部仍有局部雨，晚轉乾。

吳德榮表示，30日晚至31日(除夕)晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。31日至初一(1日)白天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天有陽光不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」加成，初一晨平地再挑戰10度最低氣溫。初一白天回暖；初一晚鋒面接近、2日鋒面影響，天氣再轉變。

吳德榮提及，美國模式模擬，週五、六南海的水氣通過巴士海峽，對台無影響；之後兩波鋒面間幾無空檔，與歐洲模式有顯著差異。即然本期各國模式因理論限制而有較大的「不確定性」，應密切觀察最新模擬，再作調整。